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Lição para a Copa

Se o Brasil for campeão, como vamos pronunciar "hexa"?

Existe na língua um fenômeno chamado "assimilação", que consiste na mudança de um som por influência de outro

Publicado em 15 de Junho de 2018 às 21:11

Públicado em 

15 jun 2018 às 21:11

Colunista

*José Augusto Carvalho
Grafema é um sinal gráfico distintivo, que pode ser uma letra, como a que distingue pato de pago, ou a cedilha, que distingue paco de paço, ou um acento, como o que distingue pode (pres. do indicativo) de pôde (pretérito perfeito). Também grafema é o acento agudo que distingue a sílaba tônica (proparoxítona) de sua similar átona (paroxítona) nas palavras homógrafas, como fábrica/fabrica, por exemplo, fenômeno a que se dá o nome de tasema. Isso significa que qualquer letra é um grafema, mas nem todo grafema é letra.
O x é um grafema que pode representar vários sons: ora z, como em exame; ora ks, como em fixo; ora c, como em máximo, ora ch, como em lixo. Em todas as palavras começadas por hex-, o x representa os seguintes sons: z, ks ou gz. Ex.: hexágono, hexassílabo, hexaedro, hexacloreto, hexógeno, hexâmetro, hexagrama, hexacampeonato, etc. O Houaiss registra as pronúncias z, ks, gz nas palavras que têm hex-, como hexaedro e hexacampeão, embora o povo só diga estranhamente hekzaedro, hekzacampeão, em que o x soa como trífono, isto é, como três sons (há na pronúncia a inserção de um i entre k e z: hekizaedro, hekizacampeão para desfazer o encontro consonantal). Se o x é um dífono, isto é, se representa dois sons, então a pronúncia deveria ser ks, e não kz, que não existe para o x em português. Assim, se fôssemos aceitar o x como dífono, nas palavras começadas por hexa-, então a pronúncia seria heksacampeão, heksacampeonato, e não hekzacampeão, hekzacampeonato.
É hexa? Crédito: Arabson
Existe na língua um fenômeno chamado “assimilação”, que consiste na mudança de um som por influência de outro. O s de “deste” ou de “vespa” soa s, como o c de “cebola”. Da mesma forma, em “mesmo” ou em “desde”, o s soa z (mezmo, dezde), porque a sonoridade das vogais e consoantes se transferiu para o s, que soa sonoro. O x em hexa- poderia soar ks, porque ambas as consoantes são surdas, ou gz, em que ambas as consoantes são sonoras, ou como z, sonoro entre vogais sonoras. O mesmo fenômeno de assimilação ocorre em “cosquinha” (oriunda de “coceguinha”, diminutivo de “cócega”, com síncope da vogal pré-tônica anterior). Como seria difícil pronunciar “cosguinha” (uma consoante surda antes de uma consoante sonora), houve um ensurdecimento da consoante da sílaba tônica e ambas soam surdas sk: coskinha. Assim, é mais difícil dizer “ekza” do que “eksa” na pronúncia da palavra “hexacampeão” (ou ambas as consoantes soam surdas, ou ambas soam sonoras). A sequência cz existe em português apenas na escrita, em algumas poucas palavras, como “eczema” e derivados, ou “czar” e derivados, mas nunca para o valor de x . Mas essa pronúncia, pretensamente reforçada pela escrita com z, não existe, porque, entre o k e o z se introduz uma vogal alta: i, fenômeno a que se dá o nome de suarabácti: ekizema, kizar. É por causa da assimilação que o povo pronuncia “subzídio” por “subsídio” ou “subzistência” por “subsistência”, fazendo soar sonoro o s depois de consoante sonora (o s depois de b soa s, surdo, segundo a prosódia oficial, exceto em “obséquio” e derivados).
No Dicionário de dificuldades da língua portuguesa (Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1996), no verbete hexa-, Domingos Paschoal Cegalla recomenda a pronúncia “egza”. Consequentemente, para ele, o torcedor da Seleção brasileira deveria dizer egzacampeonato” e não ekzacampeonato ( hexacampeonato).
Como será que os torcedores pronunciarão “hexacampeão”, se o Brasil for campeão nesta copa?
*O autor é doutor em Letras pela USP.
(e-mail: [email protected])

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