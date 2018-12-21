Se Marcelo Santos quiser, será secretário de Esportes de Casagrande

Se o deputado estadual Marcelo Santos (PDT) quiser, será o próximo secretário estadual de Esportes, no governo Casagrande.

O governador eleito o convidou, mas Marcelo ainda avalia se aceita ou não. Reeleito pela quinta vez seguida para a Assembleia Legislativa, Marcelo acaba de ser diplomado para o próximo mandato. Se ele quiser ser secretário, terá que se licenciar do mandato na Casa. Nesse caso, sua vaga será ocupada por Luiz Durão (PDT), primeiro suplente da coligação.

O deputado estadual Marcelo Santos Crédito: Reinaldo Carvalho/Ales

Marcelo é o atual líder do governo Paulo Hartung (sem partido) na Assembleia. No entanto, auxiliares de Casagrande dizem não ver isso como um empecilho. Marcelo é considerado parceiro político de Casagrande e deputado com perfil governista (seja qual for o governo).

A própria nomeação de Marcelo por Hartung como líder do governo, feita em outubro, contou com a aprovação de Casagrande e sua equipe. Desde então, ele tem operado como uma ponte na Assembleia entre o governo que se encerra e aquele que se prepara para assumir.

Uma das duas irá seguramente para o PDT e a outra, para o PSB, partido de Casagrande.

Se Marcelo aceitar o convite para ser secretário de Esportes, a Setades ficará com um quadro do PSB.

Se Marcelo não aceitar, o PDT ficará com o comando da Setades, possivelmente com o atual subsecretário estadual de Direitos Humanos, Alessandro Comper. Nesse caso, a Sesport será chefiada por um quadro do PSB.

O QUE ESTÁ PEGANDO?

Por que Marcelo ainda não se decidiu? É possível especular alguns motivos.

Com certeza a pergunta que ele se faz neste momento é se vale a pena abrir mão da atuação na Assembleia, onde possui considerável influência, para migrar para o Executivo - em uma pasta com orçamento reduzido e de menor visibilidade.

Marcelo chegou à Assembleia em 2003, após um mandato de vereador em Cariacica. Ao longo dos últimos 16 anos, tornou-se uma eminência parda no Legislativo estadual. Com marcante atuação nos bastidores, acumula prestígio entre os pares, influência sobre a administração da Casa (traduzida em cargos) e é bem articulado com setores do Judiciário capixaba.

Na última eleição da Mesa Diretora, em fevereiro de 2017, o grupo patrocinado por Marcelo chegou ao comando da Assembleia, tendo Erick Musso (PRB) como presidente, o que aumentou ainda mais seu poder interno.

Em fevereiro, haverá nova eleição da Mesa, e o grupo de Erick já se articula. Talvez Marcelo não esteja disposto a abrir mão de tudo isso.

Além disso, como meio Estado sabe, a grande ambição de Marcelo é conseguir chegar ao Tribunal de Contas do Estado (TCES), em uma vaga de conselheiro. A do conselheiro afastado Valci Ferreira deve ser aberta em breve. A expectativa é de que a vacância seja declarada em meados de fevereiro.