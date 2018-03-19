"Se eles querem arrecadar, não dê motivo", diz leitor sobre câmeras em VV

32 câmeras de monitoramento estão sendo usadas para fiscalizar e multar motoristas em Vila Velha. Segundo a prefeitura, o objetivo é reduzir o alto número de acidentes na cidade, principalmente na Avenida Carlos Lindenberg, onde a maioria dos equipamentos estão localizados. Em 2017, o município registrou 260 acidentes com feridos e sete mortes no trânsito. Desde a manhã desta segunda-feira (19),. Segundo a prefeitura, o objetivo é reduzir o alto número de acidentes na cidade, principalmente na Avenida Carlos Lindenberg, onde a maioria dos equipamentos estão localizados. Em 2017, o município registrou 260 acidentes com feridos e sete mortes no trânsito.

A medida recebeu reações mistas de quem circula pela região. Enquanto muitos comemoram a fiscalização, outros creditam a instalação das câmeras a uma tentativa da administração municipal de arrecadar mais dinheiro com as multas. No Facebook do Gazeta Online, muitos leitores comentaram o novo esquema de vigilância.

Confira alguns comentários:

O governo é o nosso pior inimigo. Queria ver uma matéria que diz que estão colocando câmeras para inibir ações de roubo de carro, que está demais no nosso Estado, que o patrulhamento está sendo reforçado... mas não, eles só arrumam um meio de ganhar mais.

Meiriely Dalpra Ramos

Achei que a finalidade das câmeras quando foram instaladas seria a de dar mais segurança ao cidadão e não arranjar formas de arrecadar dinheiro do povo.

Léia Lorenzutti

Mais uma vez a indústria da multiplicação de recursos via cidadão trabalhador prospera! Governantes corruptos que só pensam em benefício próprio.

Junior Reges

Leonardo Vasconcellos

Se realmente estivessem preocupados com a redução de acidentes, teríamos o tapamento de todos os buracos das vias, faixas exclusivas. Não vejo outro objetivo que não seja arrecadar, se estivessem preocupados com acidentes tomariam outras medidas além dessa.

Rodrigo Neves

Pro motorista de entrega que leva multa porque o lugar de carga e descarga estava ocupado por automóveis não fica nada legal... falo por experiência própria. Não vejo isso como forma de diminuir acidentes, é uma tentativa precipitada de arrecadar dinheiro.

Danilo Cilene Jhulie

Tinha que ter uma dessas câmeras em frente à Prefeitura de Vila Velha. O desrespeito dos motoristas nesse trecho é evidente. O que tem de veículos avançando o sinal vermelho e acelerando para cima dos pedestres na faixa não tá no gibi. Esse trecho da Av. Santa Leopoldina é tão perigoso quanto o trecho do posto 7 na Av. Carlos Lindenberg.

Marcio Vidigal

O objetivo é única e exclusivamente arrecadar dinheiro! Se a prefeitura se preocupasse com segurança, teríamos uma estrutura rodoviária melhor e com sinalização decente.

SonicSantana Burns

Quem respeita as leis não tem porque ficar revoltado com isso. Pode ser que seja mais uma forma de arrecadar dinheiro, contudo não vai multar quem está certo, apenas o “pobre cidadão de bem” que foi pego infringindo vai sofrer as consequências dos seus atos.

Naiara Guerra

Ótimo, muito bom, agora por que não usar para a população ter mais segurança? É porque prender o ladrão não gera lucro.

Gilmar Cassani

Aí você está na orla da Praia de Itaparica ou de Itapuã, 8 horas da noite, em um sábado ou domingo, o sinal vermelho para você, mas não tem nenhum carro vindo. Aí você tem que aguardar o sinal ficar verde, correndo o risco de ser assaltado.

Helison Barbosa

Eu acho justo, desde que trabalhem em conjunto com as viaturas e abordem situações suspeitas também.

Arthur Bastos Lien

Por que não coloca o guarda na rua, assim ele já resolvia dois problemas: assaltos e avanços de sinal.

Deleon Sabrina Emanuel Faian

Queria que Vila Velha e Vitória tomassem vergonha na cara e investissem em mais uma ponte. Aí sim podiam colocar câmeras até na casa do caramba.