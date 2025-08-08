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Se cuida

Veja maneiras eficazes de aliviar os sintomas da fibromialgia

Algumas técnicas podem ajudar a reduzir as dores e melhorar a qualidade de vida do paciente

Publicado em 08 de Agosto de 2025 às 19:25

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

08 ago 2025 às 19:25
Reconhecimento da fibromialgia como deficiência física representa um avanço para o diagnóstico clínico e controle dos sintomas (Imagem: fica | Shutterstock)
Reconhecimento da fibromialgia como deficiência física representa um avanço para o diagnóstico clínico e controle dos sintomas Crédito: Imagem: fica | Shutterstock
Com a recente sanção da Lei nº 15.176/2025, a fibromialgia passou a ser reconhecida como deficiência física em todo o território nacional. A medida representa um avanço no acolhimento de uma condição invisível aos olhos, mas presente de forma intensa na vida de cerca de 3% de brasileiros, conforme dados da Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR).
Contudo, a nova legislação tem gerado impacto tanto na área da saúde quanto em discussões sobre inclusão social. Isso porque ela permite que pessoas com a condição sejam enquadradas legalmente como Pessoas com Deficiência (PCD), garantindo acesso facilitado a políticas públicas, vagas de trabalho, concursos e benefícios sociais.

Uma dor difícil de comprovar

Um dos pontos mais debatidos após a aprovação da lei é o fato de que a fibromialgia não possui biomarcadores específicos. Ou seja, não existe um exame laboratorial que comprove, de forma objetiva, a presença da doença. O diagnóstico é clínico, baseado nos sintomas descritos pelo paciente, como dor musculoesquelética difusa, cansaço extremo, distúrbios do sono, alterações cognitivas e até depressão.
“A dor da fibromialgia não é uma dor comum, ela é crônica, difusa e contínua, afetando o corpo de forma generalizada e impactando funções básicas do dia a dia”, explica o ortopedista e especialista em dor Dr. Luiz Felipe Carvalho.
Esse cenário leva à desconfiança de muitos, inclusive na comunidade médica, tornando a jornada do paciente ainda mais difícil. “O paciente com fibromialgia muitas vezes ouve que está exagerando, que é estresse ou frescura. Por isso, o reconhecimento legal é também um reconhecimento simbólico dessa dor e da luta dessas pessoas”, destaca o médico.
Exercícios de baixo impacto ajudam a controlar os sintomas da fibromialgia (Imagem: Tyler Olson | Shutterstock)
Exercícios de baixo impacto ajudam a controlar os sintomas da fibromialgia Crédito: Imagem: Tyler Olson | Shutterstock

Técnicas que ajudam a controlar os sintomas

Apesar de ainda não haver cura para a fibromialgia, o controle dos sintomas é possível com um plano de cuidados integrativos.Segundo oDr. Luiz Felipe Carvalho, o mais importante é individualizar o tratamento, respeitando os limites e necessidades de cada paciente.
“Tratar a fibromialgia não é simplesmente passar um remédio. É preciso cuidar do corpo e da mente, com foco na qualidade de vida . O paciente não deve ser tratado com descrença, mas com empatia e ciência”, afirma. 
Alguns dos recursos mais eficazes para gestão da dor, são:
  • Exercícios físicos de baixo impacto, como caminhadas leves, alongamentos e hidroginástica;
  • Medicamentos específicos que modulam os neurotransmissores associados à dor crônica e ao sono;
  • Psicoterapia e acompanhamento emocional, fundamentais para lidar com o impacto psicológico da síndrome.

Yoga como aliado no alívio da dor

Entre as várias técnicas usadas no controle da doença, o yoga ajuda a equilibrar a mente e as emoções, diminuindo o estresse e a ansiedade, que podem piorar a percepção da dor.  “As técnicas de respiração consciente ajudam a ter mais equilíbrio e amenizar esses sintomas, especialmente em condições em que há uma forte ligação emocional, como a fibromialgia”, explica o professor de yoga Francisco Kaiut.
Conforme o professor de yoga Ravi Kaiut, o grande diferencial está em como a prática atua no sistema nervoso, musculoesquelético e no equilíbrio hormonal, ajudando o organismo a responder melhor aos tratamentos médicos. “O yoga é um recurso que complementa tratamentos , agindo no alívio de dores, melhora da mobilidade e qualidade de vida de quem convive com diversas condições clínicas”, conclui.
Por Tayanne Silva
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