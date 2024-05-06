Veja como lavar as mãos ajuda a prevenir doenças

O infectologista explica que é necessária a correta higienização das mãos antes do uso das luvas, e que uma coisa não substitui a outra. O álcool gel, por sua vez, deve ser utilizado somente em casos em que não é possível lavar com água e sabão. Ele esclarece, ainda, que não é necessário passar álcool gel nas mãos após lavá-las. “Apenas um dos dois já é suficiente. Outro mito é que os sabões antibacterianos são mais eficientes que os comuns”, desmistifica Felipe Moreno.