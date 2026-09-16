Seu filho está diferente? Veja mudanças que merecem atenção na adolescência

O acolhimento começa pela escuta . Em vez de tentar solucionar imediatamente o problema, o adulto pode demonstrar disponibilidade, fazer perguntas abertas e validar os sentimentos apresentados. “Quando um adolescente fala sobre uma dificuldade, nem sempre ele está procurando uma solução imediata. Muitas vezes, ele precisa primeiro se sentir ouvido e compreendido. Validar o sentimento não significa concordar com tudo, mas mostrar que aquilo que ele sente importa e que ele não precisa enfrentar aquela situação sozinho”, afirma a especialista.