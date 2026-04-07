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Saúde na terceira idade: como manter o corpo em movimento no outono 

Temperaturas mais suaves incentivam a prática de atividade física, mas pedem atenção com alguns cuidados importantes

Publicado em 07 de Abril de 2026 às 17:13

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

07 abr 2026 às 17:13
Manter uma rotina ativa contribui para mais disposição e qualidade de vida (Imagem: Lordn | Shutterstock)
Manter uma rotina ativa contribui para mais disposição e qualidade de vida Crédito: Imagem: Lordn | Shutterstock
Adotar uma rotina com mais movimento é um dos caminhos mais eficazes para manter o corpo funcionando bem ao longo dos anos. Pequenas mudanças no dia a dia podem trazer impactos positivos na disposição, no equilíbrio e na capacidade de realizar atividades com mais autonomia, tornando o cuidado com a saúde algo contínuo e acessível.
Manter-se ativo após os 60 anos não é apenas uma recomendação de bem-estar, mas uma estratégia comprovada de promoção de saúde e preservação da autonomia . O mês de abril, por exemplo, marca a consolidação do outono, período em que as temperaturas mais amenas criam condições mais confortáveis para a prática de exercícios.
Diferentemente do verão, quando o calor excessivo pode representar maior sobrecarga cardiovascular e risco de desidratação, o clima outonal tende a favorecer caminhadas, atividades ao ar livre e exercícios supervisionados, com menor estresse térmico.

Cuidados importantes durante o outono

Ainda assim, alguns cuidados tornam-se indispensáveis. De acordo com o geriatra José Carlos Sizino, da MedSênior, o outono exige atenção especial ao preparo do corpo antes da atividade . “Com temperaturas mais baixas, o organismo pode levar mais tempo para atingir a condição ideal de esforço. Um aquecimento progressivo é fundamental para proteger músculos e articulações e reduzir o risco de lesões”, explica.
Outro aspecto relevante envolve o sistema respiratório. O período costuma registrar maior circulação de vírus e redução da umidade do ar, fatores que podem desencadear ou agravar quadros respiratórios crônicos. “A prática regular de atividade física contribui para o fortalecimento do sistema imunológico e para a manutenção da capacidade funcional, mas é importante escolher ambientes ventilados e respeitar eventuais sinais de desconforto”, orienta o especialista.
Mesmo com menor sensação de sede, a hidratação permanece essencial. A ingestão regular de líquidos auxilia na manutenção da pressão arterial, no equilíbrio corporal e na prevenção de episódios de tontura e quedas, intercorrências que podem ter impacto significativo na população idosa.
Alongar o corpo antes de praticar atividade física ajuda a prevenir desconfortos e lesões (Imagem: PeopleImages | Shutterstock)
Alongar o corpo antes de praticar atividade física ajuda a prevenir desconfortos e lesões Crédito: Imagem: PeopleImages | Shutterstock

Mantendo a rotina ativa com segurança no outono

A seguir, veja cuidados essenciais para praticar exercícios físicos com mais segurança na estação:
  • Inicie os exercícios com aquecimento gradual, priorizando movimentos leves e alongamentos dinâmicos;
  • Utilize roupas confortáveis e em camadas, permitindo adaptação às variações de temperatura;
  • Mantenha a hidratação ao longo do dia, independentemente da sensação de sede;
  • Opte por horários com clima mais estável, evitando frio intenso nas primeiras horas da manhã;
  • Realize acompanhamento médico periódico, sobretudo em casos de doenças crônicas.
Para o geriatra, a combinação entre conscientização e condições climáticas favoráveis transforma abril em um período estratégico para fortalecer hábitos saudáveis . “[…] O compromisso com a atividade física deve ser contínuo. Com orientação adequada, é possível manter segurança, funcionalidade e qualidade de vida ao longo dos anos”, conclui.
Por Brunela Alves

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