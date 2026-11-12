Resultado do exame de sangue pode mudar por causa de uma noite mal dormida? Entenda

Dormir pouco na véspera de um exame de sangue pode parecer um detalhe sem importância, mas o organismo responde à privação de sono com mudanças hormonais e metabólicas que podem se refletir em alguns resultados laboratoriais. Glicose, cortisol, marcadores inflamatórios e até a contagem de células de defesa estão entre os parâmetros que podem sofrer alterações em decorrência de mudanças no padrão de descanso.