Como tirar manchas das roupas? Veja dicas para facilitar a limpeza

Quanto mais tempo uma mancha permanece na roupa, maiores são as chances de ela se fixar nas fibras do tecido. Por isso, o ideal é agir assim que o acidente acontecer. Se algum líquido cair sobre a peça, utilize um pano limpo ou papel-toalha para absorver o excesso, pressionando delicadamente a região, sem esfregar. No caso de resíduos sólidos, retire-os cuidadosamente com uma colher, evitando espalhar a sujeira . Depois, se o tecido permitir, enxágue a área com água fria ou em temperatura ambiente.