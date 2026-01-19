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Hipersensibilidade nos dentes: veja as causas e os cuidados para reduzir a dor

Incômodo não é normal e pode ser um sinal de alerta para a saúde bucal

Publicado em 19 de Janeiro de 2026 às 16:31

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

19 jan 2026 às 16:31
A hipersensibilidade dentinária afeta cerca de 30% da população adulta (Imagem: Kues | Shutterstock)
A hipersensibilidade dentinária afeta cerca de 30% da população adulta Crédito: Imagem: Kues | Shutterstock
Tomar um sorvete em um dia quente deveria ser um prazer, mas, para muita gente, o momento vem acompanhado de uma fisgada aguda e inesperada nos dentes. Aquela sensação de “choque” ao consumir alimentos gelados, doces ou até ao respirar ar frio não é normal e pode ser um sinal de alerta para a saúde bucal.
Conforme a Sociedade Brasileira de Odontologia (SBO), a hipersensibilidade dentinária afeta cerca de 30% da população adulta, sendo mais comum em pessoas entre 20 e 50 anos. O problema ocorre quando a dentina, camada interna do dente, fica exposta, permitindo que estímulos térmicos cheguem até o nervo.

Causas da hipersensibilidade dentinária

Entre as causas mais comuns da hipersensibilidade dentinária, estão a retração da gengiva , desgaste do esmalte dental, escovação com força excessiva, uso frequente de produtos abrasivos e até tratamentos estéticos realizados sem acompanhamento adequado. Para o dentista Paulo Augusto Yanase, da rede Oral Sin, o dente não foi feito para sentir dor ao contato com frio ou calor. Quando isso acontece, é um sinal claro de que algo não está equilibrado na saúde bucal.
“Ignorar o desconforto pode fazer com que o problema evolua. Muitas pessoas acabam se acostumando com a dor e evitam alimentos gelados ou quentes, mas isso não resolve a causa. A sensibilidade pode indicar desde um desgaste inicial até inflamações mais profundas, como cáries ou problemas gengivais”, alerta.
Em muitos casos, o tratamento para hipersensibilidade dentinária é simples e pode incluir aplicação de dessensibilizantes ou orientações personalizadas (Imagem: Dean Drobot | Shutterstock)
Em muitos casos, o tratamento para hipersensibilidade dentinária é simples e pode incluir aplicação de dessensibilizantes ou orientações personalizadas Crédito: Imagem: Dean Drobot | Shutterstock

Tratamentos para aliviar a sensibilidade dental

Se a dor for frequente, intensa ou persistente, o ideal é buscar avaliação profissional. Em muitos casos, o tratamento é simples e pode incluir aplicação de dessensibilizantes, ajustes na higiene bucal ou orientações personalizadas. “Cada caso precisa ser avaliado individualmente. Hoje, a odontologia oferece soluções eficazes e pouco invasivas para devolver conforto e qualidade de vida ao paciente”, reforça o dentista da Oral Sin.

Cuidados diários para proteger os dentes

Além do tratamento, a prevenção faz toda a diferença: usar escova de cerdas macias, evitar força excessiva ao escovar, escolher cremes dentais adequados e manter visitas regulares ao dentista são atitudes essenciais.
No fim das contas, sentir prazer ao tomar um sorvete não deveria vir acompanhado de dor. O corpo — e os dentes — sempre dão sinais quando algo não vai bem. Ouvir esses alertas é o primeiro passo para um sorriso mais saudável.
Por Ruhama Rocha
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