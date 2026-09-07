Garganta irritada sem motivo aparente? Refluxo pode estar por trás do problema

O gastroenterologista destaca que a escolha do tratamento deve acontecer depois de uma avaliação individualizada, considerando o quadro apresentado pelo paciente. “A utilização prolongada de medicamentos por conta própria não é recomendada. O tratamento precisa ser individualizado e, antes disso, precisamos entender o que está provocando os sintomas. Em alguns casos, a investigação pode envolver avaliação clínica e exames específicos, de acordo com a necessidade de cada paciente”, ressalta.