Existe um ponto na orelha que ajuda a relaxar? Entenda o que é o Shen Men

Um pequeno ponto localizado na fossa triangular da orelha, na região superior e interna do pavilhão auricular, tem chamado a atenção de quem busca abordagens integrativas e complementares em saúde para lidar com estresse, ansiedade e outros sintomas relacionados à tensão do dia a dia. Conhecido como Shen Men, o ponto faz parte da auriculoterapia, técnica que utiliza a estimulação de regiões específicas da orelha como recurso terapêutico.