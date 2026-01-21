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Atividade física na gravidez: veja os benefícios e as melhores opções para praticar

Manter o corpo em movimento durante a gestação é essencial para a prevenção de doenças

Publicado em 21 de Janeiro de 2026 às 18:31

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

21 jan 2026 às 18:31
As atividades físicas podem contribuir para uma gravidez saudável (Imagem: dr.D | Shutterstock)
As atividades físicas podem contribuir para uma gravidez saudável Crédito: Imagem: dr.D | Shutterstock
A gestação é um momento sublime para as mães e de transformação para o corpo da mulher. É nesse período que as atividades físicas podem contribuir para uma gravidez saudável, conforme orientação médica. De acordo com o Ministério da Saúde, a recomendação é que as grávidas façam, pelo menos, 150 minutos de atividades físicas moderadas por semana.
Segundo coordenadora do curso de Educação Física da Faculdade Anhanguera, Ana Paula Alves, se a gestante não tem nenhuma restrição para a atividade física, os benefícios são diversos, diminuindo o inchaço e enjoos , trazendo mais disposição, redução de dores nas costas e nas articulações, além de ajudar a prevenir doenças como o diabetes gestacional e a hipertensão arterial, que podem levar a um quadro pré-eclâmpsia.
“Percebemos que, com o passar do tempo, houve uma mudança de paradigma em relação às recomendações anteriores de repouso para que não prejudicasse a saúde do feto. Hoje, diversos estudos destacam os benefícios dos exercícios para as gestantes, de acordo com a orientação médica. Ter uma vida ativa fisicamente, nesse período, reduz o risco de o bebê nascer prematuro e ainda o ajuda a nascer com peso adequado”, pontua.

Melhores exercícios físicos para fazer na gravidez

Conforme Ana Paula Alves, é indicado que as atividades na gravidez não causem impactos e que tenham o acompanhamento de um profissional. Os exercícios aeróbicos mais indicados são: caminhada, bicicleta ergométrica e natação. 
Para fortalecimento muscular e redução de dores , são recomendados pilates, yoga, hidroginástica e musculação. No entanto, nada de cargas pesadas ou modalidades de grande impacto, como corridas, lutas e jogos com bola. Em geral, treinos feitos com o peso do próprio corpo ou com faixas elásticas já alcançam bons resultados.
Exercícios de fortalecimento do assoalho pélvico, que é um grupo de músculos e ligamentos conectados a estruturas ósseas que se fundem e sustentam os órgãos abdominais e pélvicos, também são recomendados durante toda a gestação, tanto para a preparação para o parto quanto para diminuir o risco de incontinência urinária pré e pós-natal.
Praticar exercício físico durante a gravidez melhora a respiração e reduz o estresse (Imagem: fast-stock | Shutterstock)
Praticar exercício físico durante a gravidez melhora a respiração e reduz o estresse Crédito: Imagem: fast-stock | Shutterstock

Principais benefícios da atividade física durante a gravidez

A seguir, confira alguns benefícios que as atividades físicas na gravidez, com orientação de um profissional de saúde qualificado, podem proporcionar:
  • Melhora a respiração;
  • Diminuição do estresse e tensão;
  • Controle do índice glicêmico;
  • Evita a obesidade durante a gestação;
  • Melhora a qualidade do sono;
  • Melhora a saúde mental;
  • Controle da ansiedade;
  • Diminuição da possibilidade de depressão pós-parto.
Por Deiwerson Damasceno dos Santos
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