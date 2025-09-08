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Saúde

Anvisa proíbe venda de 32 suplementos após inspeção sanitária

A lista de produtos proibidos inclui suplementos de creatina, colágeno, tadalafila, maca peruana, ômega 3, entre outros

Publicado em 08 de Setembro de 2025 às 14:34

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 set 2025 às 14:34
A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou na última sexta-feira (5) a proibição da venda de 32 suplementos alimentares fabricados pela empresa Ervas Brasillis Produtos Naturais Ltda. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União. Segundo a agência reguladora, a medida foi consequência de uma inspeção sanitária ao local de fabricação. A lista de produtos proibidos inclui suplementos de creatina, colágeno, tadalafila, maca peruana, ômega 3, entre outros.
Os agentes constataram que os suplementos eram produzidos em estabelecimento sem licença sanitária, em condições insalubres de higiene e sem atender às boas práticas de fabricação de alimentos. A reportagem telefonou para o número da Ervas Brasillis Produtos Naturais Ltda, mas não conseguiu contato com a empresa até a publicação deste texto. Foi determinada a apreensão e fica proibida a comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e o uso de todos os lotes dos produtos da empresa, seguindo o que diz o artigo 46 do decreto-lei 986/1969.
Os produtos proibidos

  • Creatina Monohidratada Sabor Frutas Vermelhas Marca Turbo Black Vitamin 
  • Creatina Marca Turbo Black Vitamin 
  • Colágeno Tipo II Não Desnaturado Sabor Iogurte Marca Turbo Black 
  • Colágeno Hidrolisado Sabor Frutas Tropicais Marca Turbo Black Vitamin 
  • Cafeína com Taurina Marca Turbo Black Vitamin 
  • Moringa Marca Ervas Brasil 
  • Maca Peruana Marca Ervas Brasil 
  • Hibisco Marca Ervas Brasil 
  • Graviola Marca Ervas Brasil 
  • Tadala Natural Marca NB Nutrition 
  • Magnésio Treonato Marca Turbo Black Vitamin 
  • Maca Peruana Marca Turbo Black Vitamin 
  • Maca Preta Marca Turbo Black Vitamin 
  • Lactoze sem Glúten Marca Turbo Black Vitamin 
  • L-Arginina e Alanica Marca Turbo Black Vitamin 
  • K2 + D3 2000 Ui Turbo Marca Black Vitamin 
  • Energy Maca Marca Turbo Black Vitamin 
  • Creatina Monohidratada Sabor Laranja Marca Turbo Black Vitamin 
  • Ômega 3 Marca NB Nutrition 
  • Moringa Oleifera Marca NB Nutrition 
  • Magnésio Treonato Marca NB Nutrition 
  • Magnésio Dimalato Marca NB Nutrition 
  • Colágeno Tipo II Não Desnaturado Marca NB Nutrition 
  • Cabelo Pele e Unha Marca NB Nutrition 
  • Lactoze Marca Natuforme Produtos Naturais 
  • Óleo de Girassol Ozonizado Marca Ozonlife 
  • Maca Premium Marca Nutrição Esportiva 
  • Max Vision Marca Turbo Black Vitamin 
  • Ácido Hialurônico + Colágeno Tipo II Marca NB Nutrition 
  • Maca Peruana Concentrado Marca Max Force 
  • Ora Pró Nobis Premium Marca Vitacorpus 
  • Todos os Produtos Fabricados por Ervas Brasillis
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