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  • 7 receitas com frango para melhorar o ganho de massa muscular
Aumento do metabolismo corporal

7 receitas com frango para melhorar o ganho de massa muscular

Aprenda a preparar opções práticas, nutritivas e saborosas para turbinar o resultado do seu treino

Publicado em 07 de Maio de 2024 às 15:29

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

07 mai 2024 às 15:29
Imagem Edicase Brasil
Frango assado com batata-doce laranja e salada de vagem  Crédito: Elena Shashkina | Shutterstock

O frango figura entre os alimentos mais consumidos por quem busca manter uma dieta equilibrada e aumentar o ganho de massa muscular, graças à sua riqueza em proteínas magras e vitaminas do complexo B. Desempenha, portanto, um papel essencial no aumento do metabolismo corporal. Além disso, permite preparos variados e tem um custo acessível.

A seguir, reunimos 7 receitas fáceis e saudáveis com frango para melhorar o resultado do seu treino. Confira!

Frango assado com batata-doce laranja

Ingredientes

  • 1 batata-doce laranja

  • 1 filé de frango

  • 3 colheres de sopa de azeite

  • Azeite para untar

  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

  • 200 g de vagem

Modo de preparo

Descasque e corte a batata em pedaços. Em seguida, transfira para um recipiente e adicione o azeite. Tempere com sal e pimenta-do-reino, misture bem e reserve. Em outro recipiente, tempere o frango com sal e pimenta-do-reino. Transfira o frango e a batata-doce temperados para uma forma untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Em banho-maria, cozinhe a vagem por 5 minutos. Sirva em seguida.

Frango grelhado com legumes

Ingredientes

  • 300 g de peito de frango cortado em tiras finas

  • 1/2 xícara de chá de cenoura descascada e picada

  • 1/2 xícara de chá de batata descascada e picada

  • 1/2 xícara de chá de vagem cozida

  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva

  • Suco de 1 limão

  • Sal, pimenta-do-reino moída, salsa e tomilho a gosto

  • Água para cozinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as tiras de frango e tempere com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Cubra e deixe descansar enquanto prepara os legumes. Em panelas separadas, coloque a cenoura e a batata, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água e transfira os legumes para um recipiente. Junte a vagem e tempere com sal, pimenta-do-reino, salsa, tomilho e azeite. Reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione as tiras de frango e grelhe-as até que dourem. Retire do fogo e sirva com os legumes reservados.

Berinjela recheada com frango

Ingredientes

  • 150 g de peito de frango cozido e desfiado

  • 1 colher de sopa de azeite

  • 1 berinjela

  • 500 g de pimentão vermelho sem sementes e picado

  • 1 tomate sem sementes e picado

  • 1 cebola descascada e picada

  • 1 colher de sopa de molho de tomate

  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Com uma faca, corte a berinjela ao meio no sentido do comprimento. Retire o miolo e reserve-o. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o frango e doure. Junte o pimentão, o tomate e a cebola e refogue por mais 5 minutos. Junte a polpa da berinjela reservada e o molho de tomate e cozinhe por 4 minutos. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Recheie a berinjela e sirva em seguida.

Salada com frango e abacate

Imagem Edicase Brasil
Salada com frango e abacate  Crédito: Liv friis-larsen | Shutterstock

Ingredientes

  • 200 g de peito de frango

  • 1/2 abacate descascado e cortado em meia-lua

  • 1 colher de sobremesa de gengibre ralado

  • 1 colher de sopa de alecrim fresco

  • 1 colher de chá de azeite

  • 8 tomates-cereja cortados ao meio

  • Raspas de 1 limão

  • Folhas de rúcula e alfaces lisa, crespa e americana

  • Azeite, vinagre de limão e sal a gosto

  • 1 colher de chá de sementes de chia

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o frango e tempere com sal, gengibre, raspas de limão e alecrim. Cubra e deixe descansar por 15 minutos. Após, em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o frango e refogue até dourar. Desligue o fogo, corte o frango em fatias e reserve.

Em uma saladeira, coloque as folhas de rúcula, alface lisa, crespa e americana. Junte as fatias de abacate, as tiras de frango e os tomates-cereja. Tempere com vinagre de limão, azeite e sal. Finalize polvilhando com a chia e sirva em seguida.

Frango ao curry com arroz integral

Ingredientes

  • 300 g de peito de frango

  • 3 colheres de sopa de azeite

  • 1 abobrinha descascada e cortada em cubos

  • 1/2 colher de sopa de farinha de trigo integral

  • 200 ml de leite desnatado

  • 1/2 xícara de chá de curry

  • 2 dentes de alho descascados e amassados

  • 1 xícara de chá de arroz integral

  • 800 ml de água quente

  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque uma colher de sopa de azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente o frango e doure os dois lados. Adicione a abobrinha, o sal e a pimenta-do-reino e cubra com 500 ml de água. Cozinhe por 5 minutos, retire do fogo e reserve. Em outra panela, coloque uma colher de sopa de azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Refogue o alho até dourar. Adicione o arroz e refogue por 5 minutos. Cubra com o restante da água e cozinhe até secar. Desligue o fogo e reserve.

Na mesma panela utilizada para fazer o frango, coloque 1 colher de sopa de azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a farinha de trigo e refogue até dourar. Coloque o leite e ferva por 2 minutos, sem parar de mexer. Adicione o frango com a abobrinha e o curry e cozinhe por mais 2 minutos. Desligue o fogo e sirva acompanhado com o arroz integral.

Frango com quinoa e brócolis

Ingredientes

  • 300 g de peito de frango cozido e desfiado

  • 1 xícara de chá de quinoa

  • 1/2 xícara de chá de floretes de brócolis

  • 2 xícaras de chá de água

  • 1 colher de sopa de azeite

  • 1/2 colher de sopa de pimenta-do-reino branca moída

  • Sal e salsinha a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a quinoa e cozinhe por 15 minutos, mexendo ocasionalmente. Quando estiver perto de secar, adicione o brócolis e o frango desfiado e cozinhe até ficarem macios. Após, junte a pimenta-do-reino, o sal e a salsinha e misture. Espere a água secar, desligue o fogo e regue com azeite. Sirva em seguida.

Salpicão de frango

Ingredientes

  • 500 g de peito de frango cozido e desfiado

  • 2 cenouras descascadas e raladas

  • 395 g de ervilha fresca

  • 395 g de milho-verde

  • 200 g de uva-passa

  • 1 maçã sem sementes e picada

  • 200 ml de iogurte desnatado

  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o frango, a cenoura, a ervilha, o molho-verde, a uva-passa e maçã e misture. Adicione o iogurte e tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture e sirva em seguida.

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