7 receitas com frango para melhorar o ganho de massa muscular

Em um recipiente, coloque as tiras de frango e tempere com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Cubra e deixe descansar enquanto prepara os legumes. Em panelas separadas, coloque a cenoura e a batata, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água e transfira os legumes para um recipiente. Junte a vagem e tempere com sal, pimenta-do-reino, salsa, tomilho e azeite. Reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione as tiras de frango e grelhe-as até que dourem. Retire do fogo e sirva com os legumes reservados.