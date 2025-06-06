7 efeitos da testosterona no organismo feminino

A testosterona é fundamental para a saúde da mulher Crédito: Imagem: VectorMine | Shutterstock

A testosterona, apesar de ser mais conhecida como o principal hormônio masculino, também está presente no organismo feminino e exerce funções importantes. Nas mulheres, ela é produzida em pequenas quantidades pelos ovários e pelas glândulas suprarrenais. Esse hormônio contribui para a manutenção da massa muscular, da densidade óssea, da libido e do bem-estar geral. Além disso, influencia o humor, os níveis de energia e até a função cognitiva.

Abaixo, a médica Dra. Eline Lôbo, especialista em Clínica Médica e Cardiologia, explica sobre os efeitos da testosterona no organismo feminino. Confira!

1. Acelera o metabolismo basal

A testosterona aumenta a taxa metabólica em repouso, ou seja, ajuda o corpo a queimar mais calorias mesmo sem atividade física . Quando os níveis caem, o metabolismo desacelera, favorecendo o acúmulo de gordura.

2. Favorece o ganho de massa magra

Ela é essencial para a construção e manutenção da massa muscular. Mais músculos significam um metabolismo mais ativo , já que o tecido muscular consome mais energia do que o tecido gorduroso.

3. Reduz a gordura visceral abdominal

A testosterona atua na regulação da gordura abdominal, especialmente aquela que envolve os órgãos internos. Baixos níveis hormonais podem levar ao aumento dessa gordura, associada a maior risco cardiovascular.

4. Melhora a sensibilidade à insulina

O hormônio contribui para o controle da glicose no sangue. Mulheres com testosterona equilibrada tendem a ter menos resistência insulínica — fator de risco para diabetes tipo 2.

Os níveis de testosterona equilibrados ajudam a manter a disposição física Crédito: Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock

5. Aumenta a disposição física e mental

Com bons níveis de testosterona, a mulher sente mais energia, motivação e clareza mental . A fadiga constante, comum em fases de desequilíbrio hormonal, pode estar ligada à sua deficiência.

6. Protege o coração e os vasos sanguíneos

Há evidências de que a testosterona em níveis adequados tem efeito protetor sobre o sistema cardiovascular, auxiliando na regulação da pressão arterial e na redução de processos inflamatórios.

7. Ajuda no controle do peso

Com o metabolismo mais ativo, menos gordura abdominal, mais massa magra e melhor regulação de insulina, o corpo entra em equilíbrio e se torna mais eficiente no controle do peso — inclusive durante e após a menopausa.

Atenção à reposição hormonal

Quando há necessidade de reposição de testosterona, a Dra. Eline Lôbo explica que ela deve ser individualizada, segura e baseada em evidências científicas. “Hoje temos recursos como os implantes hormonais bioabsorvíveis, que oferecem doses estáveis e seguras, desde que indicados por um profissional capacitado”, ressalta.

Por isso, é importante sempre consultar um médico. “A testosterona não é apenas um hormônio masculino. Nas mulheres, ela pode ser uma aliada poderosa para manter o metabolismo saudável, prevenir doenças e melhorar a qualidade de vida. Mas o acompanhamento médico é essencial para garantir os benefícios com segurança”, finaliza.

Por Sarah Monteiro