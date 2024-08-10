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Cuidados

7 combinações de medicamentos perigosas para a saúde

Veja como evitar interação entre remédios e reações adversas prejudiciais

Publicado em 10 de Agosto de 2024 às 10:37

Portal Edicase

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Publicado em 

10 ago 2024 às 10:37
7 combinações de medicamentos perigosas para a saúde
Misturar medicamentos sem orientação profissional pode prejudicar o organismo  Crédito:
O uso de medicamentos é fundamental no tratamento de diversas condições de saúde. No entanto, se você costuma tomar diversos remédios ao mesmo tempo e sem orientação médica, tenha cuidado. Isso porque algumas interações podem trazer efeitos indesejados e, em alguns casos, ocasionar riscos ao organismo.
“A utilização de medicamentos, especialmente aqueles que requerem receita médica, deve ser feita sempre sob indicação de um médico e, quando for o caso, acompanhamento do farmacêutico. Isso porque algumas combinações de remédios podem anular o efeito das fórmulas ou mesmo trazer resultados colaterais graves para o paciente”, alerta Dafne Cristina Lopes Estevão, farmacêutica da rede de drogarias Farmais.

Combinações perigosas

A seguir, a especialista elenca exemplos de combinações perigosas e os danos que elas podem causar ao corpo. Confira: 
  • Anticoagulantes e anti-inflamatórios não esteroides (AINEs): a combinação pode aumentar o risco de sangramentos;

  • Antibióticos e anticoncepcionais orais: alguns antibióticos podem reduzir a efetividade dos anticoncepcionais, aumentando o risco de gravidez indesejada;

  • Meropenem e ácido valproico: em uma interação grave, pode diminuir a concentração plasmática do ácido valproico e causar a perda do efeito anticonvulsivante;

  • Clopidogrel e omeprazol: também gerando um efeito grave, pode diminuir a concentração sérica do clopidogrel e, consequentemente, reduzir o seu efeito antiplaquetário;

  • Carbamazepina e sinvastatina: pode diminuir a concentração plasmática da sinvastatina e, consequentemente, seu efeito;

  • Prednisona e insulina: agentes associados à hiperglicemia (prednisona) podem diminuir o efeito terapêutico dos agentes antidiabéticos;

  • Omeprazol e vitamina B12: pode diminuir a absorção da vitamina B12 (cianocobalamina).

Reações adversas causadas pela interação entre remédios

As combinações incompatíveis de medicamentos podem trazer diversos efeitos, tais como aumento ou a diminuição do resultado de um dos remédios – um fármaco pode potencializar ou enfraquecer o outro, levando a resultados imprevisíveis e até perigosos – ou reações adversas inesperadas, com a combinação podendo desencadear efeitos colaterais graves que não ocorreriam se fossem ingeridos isoladamente.
Outro efeito potencial – ainda mais grave – é o aumento do risco de toxicidade, coma metabolização de alguns remédios podendo ser prejudicada pela presença de outros, elevando os níveis no sangue e aumentando o risco de intoxicação.

Dicas para evitar interações medicamentosas

  • Informe ao seu médico e farmacêutico todos os medicamentos que você está tomando, incluindo prescritos, de venda livre, suplementos alimentares e fitoterápicos;

  • Leia atentamente a bula dos medicamentos antes de tomá-los, prestando atenção às contraindicações e interações medicamentosas;

  • Em caso de dúvidas sobre a segurança de tomar vários medicamentos juntos, consulte seu médico ou farmacêutico.

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