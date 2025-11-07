AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Se cuida

5 tipos de maçã e como usá-los em receitas

A fruta é popular e rica em nutrientes essenciais para o funcionamento do organismo

Publicado em 07 de Novembro de 2025 às 15:01

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

07 nov 2025 às 15:01
Cada tipo de maçã pode ser apreciado de uma maneira (Imagem: Alex Desanshe | Shutterstock)
Cada tipo de maçã pode ser apreciado de uma maneira Crédito: Imagem: Alex Desanshe | Shutterstock
A maçã é uma fruta apreciada em todo o mundo e presença constante na mesa dos brasileiros. Além de saborosa e fácil de incluir na rotina, ela é reconhecida por contribuir para uma alimentação equilibrada e saudável, favorecendo o organismo de diversas maneiras. “A maçã é uma fruta extremamente versátil e nutritiva, que pode estar presente em todas as refeições do dia. Além de ser rica em fibras e antioxidantes, ela contribui para o bom funcionamento do intestino e ajuda no controle do colesterol e da glicemia”, explica Cláudia Mulero, nutricionista da Água Doce Sabores do Brasil, rede de restaurantes.
Com diversos tipos disponíveis, cada uma com aroma, cor e textura próprios, ela pode ser aproveitada de diversas maneiras, tornando-se uma aliada tanto do paladar quanto do bem-estar. “Cada tipo de maçã tem características únicas, sendo algumas mais adocicadas e outras mais ácidas. Isso permite explorar diferentes combinações na cozinha, seja em pratos doces, salgados ou em bebidas refrescantes”, acrescenta.
Presente do café da manhã à sobremesa, a maçã pode ser apreciada de diversas formas. A nutricionista explica os diferentes tipos da fruta e como aproveitar cada um. Confira!

1. Maçã fuji

De origem japonesa, a maçã fuji é uma das mais queridas pelos brasileiros. Possui sabor doce e levemente ácido, com polpa firme e crocante. Ideal para consumo in natura e para o preparo de saladas e sobremesas frias, como salada de frutas e tortas. A doçura equilibrada também combina bem com queijos leves e carnes brancas.

2. Maçã gala

Com coloração avermelhada e polpa macia, a maçã gala é conhecida pelo sabor suave e aroma delicado. É perfeita para sucos, compotas e sobremesas assadas, pois mantém o sabor mesmo após o cozimento. Harmoniza com canela, mel e sobremesas à base de creme.
A maçã-verde tem polpa firme e crocante, sendo a mais ácida entre as variedades (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock)
A maçã-verde tem polpa firme e crocante, sendo a mais ácida entre as variedades Crédito: Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock

3. Maçã-verde (granny smith)

A mais ácida entre as variedades, a maçã -verde, também conhecida como granny smith, tem polpa firme e crocante, ideal para receitas que pedem contraste de sabores, como saladas, chutneys (molho agridoce inspirado na gastronomia indiana) e acompanhamentos de carnes suínas.

4. Maçã argentina (red delicious)

Com formato alongado e cor intensa, a maçã argentina, também conhecida como red delicious, é uma das variedades mais bonitas visualmente. Tem sabor adocicado e textura mais macia, sendo ótima para sucos naturais e sobremesas frias. Pode ser combinada com queijos curados e sobremesas com chocolate .

5. Maçã nacional

Produzida amplamente no Brasil, a fruta tem sabor equilibrado e aroma marcante. É uma excelente opção para o dia a dia, podendo ser consumida pura, em vitaminas ou em pratos salgados, como salpicão e carnes grelhadas.
Por Marcela Baptista
este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cansaço mental
Cansaço mental: o impacto da rotina e do trabalho no bem-estar
Espécie de preguiça exclusiva da Mata Atlântica é encontrada na BR-262 no ES
Preguiça-de-coleira é flagrada atravessando rodovia em Muniz Freire
Imagem de destaque
Cariacica notifica condutores multados e dá 30 dias para recurso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados