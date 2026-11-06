'Cara de ferritina': é possível detectar a falta de ferro no organismo pelo rosto?

Os níveis de ferritina indicam a quantidade de ferro armazenada no organismo. A hemoglobina, por sua vez, é uma proteína presente nos glóbulos vermelhos responsável pelo transporte de oxigênio pelo corpo. Quando os níveis de hemoglobina estão baixos, o sangue transporta menos oxigênio, condição conhecida como anemia — cerca de metade de todos os casos de anemia tem como causa a deficiência de ferro.