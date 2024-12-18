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5 incríveis benefícios do pilates para a saúde

A prática desses exercícios promove o bem-estar físico e mental

Publicado em 18 de Dezembro de 2024 às 14:45

Portal Edicase

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Publicado em 

18 dez 2024 às 14:45
A prática do pilates promove o bem-estar físico e mental (Imagem: LightField Studios | Shutterstock)
A prática do pilates promove o bem-estar físico e mental Crédito: Imagem: LightField Studios | Shutterstock
O pilates é um método criado pelo alemão Joseph pilates na década de 1920. Baseado em movimentos precisos e controlados, a prática combina princípios de concentração, respiração e alinhamento postural, promovendo a harmonia entre corpo e mente. Adaptável a diferentes faixas etárias, níveis de condicionamento físico e necessidades específicas.
A atividade também é eficaz para auxiliar na reabilitação de lesões ou para melhorar o desempenho esportivo. Abaixo, confira 5 incríveis benefícios do pilates para a saúde e como incluí-lo na rotina de exercícios.

1. Aumenta a flexibilidade

Os exercícios de alongamento no pilates desempenham um papel fundamental na amplitude dos movimentos das articulações, tornando o corpo mais flexível e resistente a lesões. Além de prevenir desconfortos musculares e articulares, essa flexibilidade aprimorada facilita a execução de tarefas do dia a dia, como alcançar objetos, agachar ou levantar-se com maior conforto e segurança.

2. Melhora a postura corporal

A prática regular de pilates é altamente eficaz para fortalecer os músculos que sustentam a coluna, incluindo os músculos do core e da região lombar, fundamentais para manter uma postura correta. Esse fortalecimento promove um alinhamento postural ideal, ajudando a prevenir e até aliviar dores nas costas, frequentemente causadas por má postura ou sobrecarga na coluna.

3. Ajuda a aliviar o estresse e a ansiedade

Os exercícios praticados no pilates auxiliam no controle da respiração e concentração, ajudando a reduzir o estresse, a ansiedade e promovendo uma maior conexão entre a mente e o corpo. “No pilates, trabalhamos muito com a respiração, postura, musculatura e equilíbrio, que, quando combinados com os objetivos específicos do tratamento de diversas doenças mentais, tornam o método importantíssimo na prevenção e alívio dessas doenças”, explica a fisioterapeuta e professora Josi Araujo, da Pure Pilates.
O pilates ajuda a fortalecer os músculos centrais do corpo (Imagem: PeopleImages.com &#8211; Yuri A | Shutterstock)
O pilates ajuda a fortalecer os músculos centrais do corpo Crédito: Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock

4. Fortalece os músculos

A prática fortalece diversos grupos musculares de maneira equilibrada, com destaque para o core — região central do corpo que inclui abdômen, lombar, pelve e quadris. Os exercícios ajudam a ativar e tonificar esses músculos, resultando em maior estabilidade, força e resistência física.
“O Pilates trabalha o corpo de forma global, garantindo a tonificação da musculatura e melhorando a flexibilidade, evitando lesões, auxiliando na coordenação motora, consciência corporal e eliminando toxinas corporais”, relata Josi Araújo, fisioterapeuta e professora da Pure Pilates. 

6. Promove a qualidade do sono

O pilates favorece o relaxamento muscular e trabalha técnicas de respiração controlada, criando um impacto positivo na qualidade do sono. Ao reduzir tensões acumuladas no corpo e acalmar a mente , a prática contribui para um estado de relaxamento, ajudando a preparar o corpo para um sono mais profundo, tranquilo e reparador.
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