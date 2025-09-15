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5 dicas práticas para cuidar da saúde mental no dia a dia

Veja como hábitos simples podem ajudar a reduzir estresse, ansiedade e sinais de exaustão emocional

Publicado em 15 de Setembro de 2025 às 18:32

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

15 set 2025 às 18:32
Hábitos simples contribuem para manter a saúde mental (Imagem: goffkein.pro | Shutterstock)
Hábitos simples contribuem para manter a saúde mental Crédito: Imagem: goffkein.pro | Shutterstock
Setembro Amarelo é um convite para refletir sobre a saúde mental. Em meio ao ritmo acelerado do cotidiano, o estresse, a ansiedade e o cansaço emocional podem se acumular silenciosamente, muitas vezes sem que percebamos. Esses fatores acabam impactando diretamente aspectos essenciais da vida, como a qualidade do sono, o equilíbrio do humor e até mesmo a forma como nos relacionamos com as pessoas ao nosso redor.
Um levantamento da BurnUp, healthtech especializada em saúde mental, mostrou que 88% dos brasileiros apresentam sinais de depressão, ansiedade ou estresse, e quase 80% estão em nível crítico de burnout. Os números reforçam que o sofrimento emocional está mais presente do que se imagina.

Sofrimento emocional impacta o dia a dia

Problemas na saúde mental podem afetar áreas como relacionamentos, vida profissional e o bem-estar integral do indivíduo. “No trabalho, os altos níveis de estresse impactam na produtividade, concentração e engajamento, podendo levar à exaustão emocional, caracterizada pelo burnout. No aspecto pessoal, vemos sinais prejudiciais ao sono, ao humor e à convivência com familiares e amigos, por exemplo”, explica a neuropsicóloga Luciana Benedetto, especialista da BurnUp.
Segundo ela, muitas vezes, o estresse e a exaustão são naturalizados como parte do cotidiano, e isso faz com que alertas importantes passem despercebidos. Por isso, reconhecer esses sinais cedo é fundamental para prevenir que pequenos desconfortos se transformem em problemas mais graves.
O cuidado com a saúde mental deve fazer parte da rotina (Imagem: Wavebreakmedia | Shutterstock)
O cuidado com a saúde mental deve fazer parte da rotina Crédito: Imagem: Wavebreakmedia | Shutterstock

Cuidados com a saúde mental

Para cuidar da saúde emocional no dia a dia, Luciana Benedetto recomenda 5 caminhos práticos. Veja!

1. Autoconhecimento

Use testes de rastreio regularmente para identificar padrões e sinais de alerta.

2. Rotina de bem-estar

Inclua pausas, exercícios, sono de qualidade e momentos de lazer no dia a dia.

3. Rede de apoio

Compartilhe sentimentos com amigos e familiares de forma segura e sem julgamentos.

4. Apoio profissional

Profissionais especializados oferecem ferramentas para lidar com estresse e prevenir ansiedade ou depressão.

5. Ambiente saudável

Crie limites, faça pausas e mantenha comunicação aberta no trabalho e em casa para reduzir pressão e promover equilíbrio.
Setembro Amarelo é um lembrete de que cuidar da mente deve ser rotina. Pequenas mudanças diárias podem fazer grande diferença para o bem-estar e o equilíbrio emocional.
Por Maria Julia Cabral
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