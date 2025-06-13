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5 dicas para prevenir a retenção de líquido

Veja como a alimentação pode ser uma aliada importante no controle desse problema

Publicado em 13 de Junho de 2025 às 18:59

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

13 jun 2025 às 18:59
A alimentação pode ser uma aliada contra a retenção de líquido (Imagem: Miss Ty | Shutterstock)
A alimentação pode ser uma aliada contra a retenção de líquido Crédito: Imagem: Miss Ty | Shutterstock
A retenção de líquido costuma causar inchaço em regiões como mãos, pés, rosto e abdômen. O desconforto pode ser pontual ou recorrente e está relacionado a fatores como alterações hormonais, sedentarismo e dieta rica em sódio.
Segundo a endocrinologista Fernanda Parra, alimentação pode ser uma aliada importante no controle do problema. Ela explica que certos alimentos possuem propriedades que ajudam o organismo a eliminar o excesso de líquido de forma natural, como frutas e vegetais com alto teor de água.
A seguir, a médica compartilha 5 dicas para combater a retenção de líquido. Confira!

1. Consuma frutas e vegetais com alto teor de água

Algumas frutas e vegetais se destacam por sua ação naturalmente diurética. “Melancia, abacaxi e pepino têm ação diurética leve e estimulam a eliminação de líquidos por meio da urina”, afirma Fernanda Parra.

2. Insira na alimentação fontes de potássio

Alimentos como banana e batata-doce ajudam a equilibrar os eletrólitos do corpo e a regular os níveis de sódio, favorecendo a redução do inchaço.

3. Coma mais alimentos anti-inflamatórios

Gengibre e cúrcuma são exemplos de ingredientes naturais que podem ajudar a controlar processos inflamatórios associados à retenção hídrica.
Beber água ao longo do dia ajuda a evitar a retenção de líquido (Imagem: Art_Photo | Shutterstock)
Beber água ao longo do dia ajuda a evitar a retenção de líquido Crédito: Imagem: Art_Photo | Shutterstock

4. Mantenha a hidratação constante

Beber água ao longo do dia é essencial para o bom funcionamento dos rins e para evitar a retenção de líquidos.

5. Evite alimentos ultraprocessados

Alimentos industrializados, ricos em sódio e aditivos químicos, contribuem significativamente para o inchaço e devem ser evitados sempre que possível.

Consulte um especialista

Apesar das orientações alimentares, Fernanda Parra ressalta a importância de procurar avaliação profissional caso a retenção de líquido seja frequente ou venha acompanhada de outros sintomas. “O ideal é sempre investigar a causa, já que o inchaço pode estar relacionado a condições clínicas que exigem acompanhamento específico”, conclui.
Por Beatriz Pinheiro
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