5 benefícios de ir ao cinema para a saúde mental

Ir ao cinema, além de contribuir para a valorização da cultura nacional, traz benefícios para a saúde mental Crédito: Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock

Em 19 de junho é celebrado o Dia do Cinema Brasileiro, uma data que marca o início da história cinematográfica no país, com as primeiras gravações realizadas em 1898. Mais do que uma forma de arte, o cinema é uma importante ferramenta cultural, capaz de emocionar, informar e entreter. Além de proporcionar momentos de lazer, a ida ao cinema também pode trazer benefícios para a saúde.

“Podemos dizer que, atualmente, o cinema é uma forma, inclusive, de desconexão digital. O ambiente imersivo permite o escape das preocupações diárias, sendo uma forma de relaxar e reduzir o estresse”, comenta Ana Cristina Rodrigues de Vasconcellos, coordenadora do curso de Psicologia do Centro Universitário Anhanguera.

A profissional reflete como muitas pessoas, ao assistirem a um filme no streaming, por exemplo, o pausam para mexer no celular. “O uso das redes sociais condiciona às pessoas aos vídeos curtos, ativando o que chamamos de dopamina barata. Assistir a um filme, que se caracteriza pela sua duração mais longa que outros produtos audiovisuais, demonstra o quanto há a necessidade do nosso cérebro por esse hormônio, que se potencializa pelo fácil acesso, já que as pausas em meio ao longa estão disponíveis ao apertar apenas um botão”.

Além disso, a ida ao cinema acompanhado de amigos e/ou familiares pode fortalecer laços sociais, sendo também um ambiente propício para praticar o autoconhecimento. “Pode parecer estranho para muitos, mas realizar atividades sozinho, como ir ao cinema, pode garantir uma experiência enriquecedora que oferece autonomia, tempo para reflexão, autocuidado, desenvolvimento pessoal e exploração emocional. Incorporar essa prática na rotina pode contribuir significativamente para o bem-estar mental e emocional”, explica a docente.

Abaixo, Ana Cristina Rodrigues de Vasconcellos aponta os principais benefícios de ir ao cinema para a saúde mental!

1. Ambiente imersivo

O ambiente do cinema, com sua tela grande e som surround , proporciona uma experiência imersiva que pode ajudar os espectadores a se desligarem das preocupações diárias. Essa imersão pode ser uma forma de escape que contribui para o relaxamento e a redução da ansiedade.

2. Conexão social

Ir ao cinema com amigos, familiares ou parceiros pode fortalecer os laços sociais. Compartilhar a experiência de assistir a um filme e discutir sobre ele depois pode promover conversas significativas e conexões emocionais.

O cinema oferece diferentes estímulos sensoriais Crédito: Imagem: Dean Drobot | Shutterstock

3. Estímulo sensorial

O cinema oferece um estímulo sensorial único, combinando visuais, sons e, às vezes, até cheiros, como o de pipoca. Isso pode ser revigorante e ajudar a melhorar o humor .

4. Desconexão digital

Ir ao cinema geralmente implica em desligar os dispositivos eletrônicos e se desconectar das redes sociais e outras distrações digitais. Essa desconexão pode ser benéfica para a saúde mental, proporcionando um tempo de qualidade longe das telas.

5. Redução do estresse

A experiência de ir ao cinema pode ser relaxante e ajudar a reduzir o estresse. A combinação de um ambiente confortável, uma história envolvente e a companhia de pessoas queridas pode proporcionar uma sensação de bem-estar.