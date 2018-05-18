Saúde pública no Estado é um murro diário na dignidade

É doloroso assistir a esse murro diário na dignidade das pessoas, precisamente no momento em que se encontram mais fragilizadas. Mais inconcebível ainda é perceber que o descaso das autoridades é crônico, como um câncer metastático que se espraia gestão após gestão,. Pela dimensão do problema, o remédio não virá da noite para o dia. Mas já passou da hora de o Poder Executivo – nos âmbitos federal, estadual e municipal – ministrar um tratamento de choque. Essa agonia não pode continuar.