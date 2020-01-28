Sambando na Roda: Iamara Nascimento, a comentarista e ativista da folia

*Por Jace Theodoro
Iamara Nascimento é cria do samba. Ainda menina, com cinco anos, desfilou no bloco Deixa Cair, nome sugestivo para quem, como ela, não deixa a peteca cair no samba. A influência da família foi decisiva para a guria serelepe que sempre gostou de "aparecidices", como ela diz.
Hoje, Iamara é uma personagem no mundo do samba no Espírito Santo. Colunista de carnaval há treze anos e ativista da folia, ela sempre é convidada para debates e rodas de conversa sobre o carnaval capixaba. Já atuou como comentarista dos desfiles em TV e atualmente apresenta programa sobre o tema nas plataformas digitais da rádio Litoral (102,3 FM) com a equipe do Viva Samba. Por sua experiência com carnaval todos estes anos, foi convidada para integrar o time se comentaristas da transmissão da TV Gazeta neste ano.
Os avós foram fundadores da batucada "Chapéu do Lado" e a escola de coração é a Piedade, fundada no Morro da Fonte Grande, onde os pais de Iamara viveram. A nossa convidada do "Sambando na Roda" se define: "o samba corre nas minhas veias, meu coração bate no ritmo e cadência de um surdo de primeira". Confira o bate-bola.
O carnaval é...
Um momento onde todos podem ser reis e rainhas. Seja no trabalho realizado para colocar sua escola na avenida, seja você estar vestido com a mais bela fantasia.
Se fosse um instrumento de bateria, seria...
Cuíca, com certeza.
Meu samba enredo capixaba é...
" Dessas origens sou rei sim sinhô!" - Unidos da Piedade 1991.
Meu samba enredo carioca é...
"Kizomba! Festa da raça", da Vila Isabel, em 1988.
Minha fantasia favorita é...
Eu mesma, à paisana
Para quem quer que o samba morra, eu digo...
Acho melhor tomar... no carro alegórico
Meu ídolo do carnaval é…
Minha mãe Dulce(in memoriam), sempre, e Elza Soares.
Se fosse convidar alguém para desfilar comigo, seria...
Jace Theodoro.
Sem carnaval e samba, eu seria...
A inventora do carnaval e samba.
No enredo do meu samba, não pode faltar...
Aparecidice.
Uma letra de samba que me define
"Sou pai filho e neto de sambista neste palco de artistas dessas origens sou rei sim sinhô! Por isso que proclamo a realeza na certeza do que eu fiz não foi em vão. Sou negro por obra da natureza. Perante os deuses todos nós somos irmãos..." (Piedade 1991).
Para quem não entendeu o enredo do meu samba eu explico...
" Ninguém aprende samba no colégio, sambar é chorar de alegria, é sorrir de nostalgia dentro da melodia..." (Feitio de oração- Noel Rosa).
No próximo carnaval, eu prometo...
Que estarei sim, com toda minha "aparecidice", porque sou dessas.