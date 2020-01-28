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Ziriguidum

Sambando na Roda: Iamara Nascimento, a comentarista e ativista da folia

Coluna estreia série de entrevistas com personagens do mundo do samba no ES. Primeira convidada, que será comentarista na transmissão da TV Gazeta, fala de sua vivência no samba

Publicado em 28 de Janeiro de 2020 às 05:00

Públicado em 

28 jan 2020 às 05:00
Ziriguidum

Colunista

Ziriguidum

Iamara Nascimento comentarista de samba e cria da Piedade Crédito: Divulgação
*Por Jace Theodoro
Iamara Nascimento é cria do samba. Ainda menina, com cinco anos, desfilou no bloco Deixa Cair, nome sugestivo para quem, como ela, não deixa a peteca cair no samba. A influência da família foi decisiva para a guria serelepe que sempre gostou de "aparecidices", como ela diz. 
Hoje, Iamara é uma personagem no mundo do samba no Espírito Santo. Colunista de carnaval há treze anos e ativista da folia, ela sempre é convidada para debates e rodas de conversa sobre o carnaval capixaba. Já atuou como comentarista dos desfiles em TV e atualmente apresenta programa sobre o tema nas plataformas digitais da rádio Litoral (102,3 FM) com a equipe do Viva Samba. Por sua experiência com carnaval todos estes anos, foi convidada para integrar o time se comentaristas da transmissão da TV Gazeta neste ano.
Os avós foram fundadores da batucada "Chapéu do Lado" e a escola de coração é a Piedade, fundada no Morro da Fonte Grande, onde os pais de Iamara viveram. A nossa convidada do "Sambando na Roda" se define: "o samba corre nas minhas veias, meu coração bate no ritmo e cadência de um surdo de primeira". Confira o bate-bola.

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O carnaval é...

Um momento onde todos podem ser reis e rainhas. Seja no trabalho realizado para colocar sua escola na avenida, seja você estar vestido com a mais bela fantasia.

Se fosse um instrumento de bateria, seria...

Cuíca, com certeza.

Meu samba enredo capixaba é...

" Dessas origens sou rei sim sinhô!" - Unidos da Piedade 1991.

Meu samba enredo carioca é...

"Kizomba! Festa da raça", da Vila Isabel, em 1988.

Minha fantasia favorita é...

Eu mesma, à paisana

Para quem quer que o samba morra, eu digo...

Acho melhor tomar... no carro alegórico

Meu ídolo do carnaval é…

Minha mãe Dulce(in memoriam), sempre, e Elza Soares.

Se fosse convidar alguém para desfilar comigo, seria...

Jace Theodoro.

Sem carnaval e samba, eu seria...

A inventora do carnaval e samba.

No enredo do meu samba, não pode faltar...

Aparecidice.

Uma letra de samba que me define

"Sou pai filho e neto de sambista neste palco de artistas dessas origens sou rei sim sinhô! Por isso que proclamo a realeza na certeza do que eu fiz não foi em vão. Sou negro por obra da natureza. Perante os deuses todos nós somos irmãos..." (Piedade 1991).

Para quem não entendeu o enredo do meu samba eu explico...

" Ninguém aprende samba no colégio, sambar é chorar de alegria, é sorrir de nostalgia dentro da melodia..." (Feitio de oração- Noel Rosa).

No próximo carnaval, eu prometo...

Que estarei sim, com toda minha "aparecidice", porque sou dessas.

Ziriguidum

Colunista da ziriguidum o espaço do samba

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