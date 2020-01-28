Sambando na Roda: Iamara Nascimento, a comentarista e ativista da folia

Iamara Nascimento comentarista de samba e cria da Piedade Crédito: Divulgação

*Por Jace Theodoro

Iamara Nascimento é cria do samba. Ainda menina, com cinco anos, desfilou no bloco Deixa Cair, nome sugestivo para quem, como ela, não deixa a peteca cair no samba. A influência da família foi decisiva para a guria serelepe que sempre gostou de "aparecidices", como ela diz.

Hoje, Iamara é uma personagem no mundo do samba no Espírito Santo. Colunista de carnaval há treze anos e ativista da folia, ela sempre é convidada para debates e rodas de conversa sobre o carnaval capixaba. Já atuou como comentarista dos desfiles em TV e atualmente apresenta programa sobre o tema nas plataformas digitais da rádio Litoral (102,3 FM) com a equipe do Viva Samba. Por sua experiência com carnaval todos estes anos, foi convidada para integrar o time se comentaristas da transmissão da TV Gazeta neste ano.

Os avós foram fundadores da batucada "Chapéu do Lado" e a escola de coração é a Piedade, fundada no Morro da Fonte Grande, onde os pais de Iamara viveram. A nossa convidada do "Sambando na Roda" se define: "o samba corre nas minhas veias, meu coração bate no ritmo e cadência de um surdo de primeira". Confira o bate-bola.