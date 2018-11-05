Saca de café capixaba é arrematada por R$ 13,2 mil em leilão

Uma saca de café especial produzido em Pedra Menina, na região do Caparaó, foi vendida a

R$ 13,2 mil, no sábado à noite, no leilão ao final do concurso promovido pela Associação de Produtores Rurais de Pedra Menina (Aprupem) entre os seus sócios.

Foi a segunda edição do “Conexão Caparaó”, que em 2017 havia atingido a marca de R$ 2.850,00 pela saca vencedora.