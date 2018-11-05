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Leonel Ximenes

Saca de café capixaba é arrematada por R$ 13,2 mil em leilão

Publicado em 05 de Novembro de 2018 às 15:38

Públicado em 

05 nov 2018 às 15:38
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Segundo especialistas, um cafezinho da saca de Greciano Lacerda, no exterior, deve custar em torno de R$ 25. Crédito: Cimar Pinheiro
Uma saca de café especial produzido em Pedra Menina, na região do Caparaó, foi vendida a R$ 13,2 mil, no sábado à noite, no leilão ao final do concurso promovido pela Associação de Produtores Rurais de Pedra Menina (Aprupem) entre os seus sócios. Foi a segunda edição do “Conexão Caparaó”, que em 2017 havia atingido a marca de R$ 2.850,00 pela saca vencedora.
O comprador da saca produzida por Greciano Lacerda foi um consórcio formado por duas empresas de Poços de Caldas (MG): Burgeon Coffee e Bourbon Cafés Especiais. “O café especial do Caparaó vai se consolidando como o melhor café do Brasil”, disse o secretário de Planejamento de Dores do Rio Preto, Francimar Pinheiro.
Participaram do concurso 27 produtores, cada um com uma saca de café especial. No final, o leilão dos dez primeiros colocados rendeu R$ 32.850,00.
Os produtos foram avaliados por um júri de alto nível: Martin Hudak, campeão internacional de baristas; Georgia Franco de Souza, proprietária da Lucca Cafés Especiais do Paraná; Irapuan Marcondes, proprietário da Stella Café-SP; Alexandre Emerich, produtor de cafés especiais de Alto Caparaó-MG; Jhone Lacerda, produtor de cafés especiais de Espera Feliz-MG; Elias Generoso, representante da Bourbon Cafés Especiais de Poços de Caldas-MG; Thiago Borba, proprietário da Burgeon Coffee de Poços de Caldas-MG.
Cafezinho a R$ 25
 De acordo com especialistas, esse café arrematado pelos mineiros deverá ser exportado. "Uma xícara de cafezinho, vendida em cafeterias de alto luxo do exterior, deverá custar algo em torno de R$ 25", comentou o secretário Francimar Pinheiro.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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