Roberto Carneiro volta à Assembleia Legislativa

Roberto Carneiro é presidente estadual do PRB, partido de Amaro Neto e Erick Musso Crédito: Gazeta Online

Aliado de primeira hora do deputado Amaro Neto (PRB), o presidente estadual do PRB, Roberto Carneiro, volta a ocupar cargo de destaque na hierarquia da Assembleia Legislativa: ele foi nomeado nesta quinta-feira (18) para o cargo de chefe de Comunicação Social da Presidência da Casa. O presidente, no caso, é o deputado Erick Musso (PRB), também aliado de Carneiro.

Amaro, Erick e Carneiro pertencem ao mesmo grupo político e, desde março deste ano, estão filiados ao PRB.

A nomeação mostra que, mesmo prestes a se despedir da Assembleia - foi eleito para a Câmara Federal -, Amaro preserva influência sobre a atual Mesa Diretora.

Antes da nomeação, Carneiro foi o coordenador da campanha de Amaro para a Câmara Federal. No início do atual governo, chegou a ser subchefe da Casa Civil do governador Paulo Hartung (MDB), entre 2015 e 2016.

Depois disso, com a chegada de Erick à Presidência da Assembleia, em fevereiro de 2017, Carneiro se tornou diretor-geral da Casa. Ficou poucos meses no cargo. De agosto de 2017 a abril deste ano, chefiou a Secretaria de Estado de Esportes, sobre a qual o mesmo grupo também mantém influência.

DANÇA DAS CADEIRAS

Carneiro assume agora o cargo de chefe de Comunicação Social da Presidência da Assembleia no lugar do marqueteiro Fernando Carreiro. Por sua vez, Carreiro foi deslocado para outro cargo comissionado: passa a comandar a Secretaria de Comunicação Social da Assembleia. O cargo era ocupado por outro antigo aliado de Amaro: o jornalista e marqueteiro Jeferson Gonçalves Ferreira, o Jefinho. Ele foi exonerado e, diferentemente de Carreiro, não foi acomodado em outra função.