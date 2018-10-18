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Vitor Vogas

Roberto Carneiro volta à Assembleia Legislativa

Presidente do PRB no Estado vai ocupar cargo de destaque na hierarquia da Casa

Publicado em 18 de Outubro de 2018 às 10:55

Públicado em 

18 out 2018 às 10:55
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Roberto Carneiro é presidente estadual do PRB, partido de Amaro Neto e Erick Musso Crédito: Gazeta Online
Aliado de primeira hora do deputado Amaro Neto (PRB), o presidente estadual do PRB, Roberto Carneiro, volta a ocupar cargo de destaque na hierarquia da Assembleia Legislativa: ele foi nomeado nesta quinta-feira (18) para o cargo de chefe de Comunicação Social da Presidência da Casa. O presidente, no caso, é o deputado Erick Musso (PRB), também aliado de Carneiro.
Amaro, Erick e Carneiro pertencem ao mesmo grupo político e, desde março deste ano, estão filiados ao PRB.
A nomeação mostra que, mesmo prestes a se despedir da Assembleia - foi eleito para a Câmara Federal -, Amaro preserva influência sobre a atual Mesa Diretora.
Antes da nomeação, Carneiro foi o coordenador da campanha de Amaro para a Câmara Federal. No início do atual governo, chegou a ser subchefe da Casa Civil do governador Paulo Hartung (MDB), entre 2015 e 2016.
Depois disso, com a chegada de Erick à Presidência da Assembleia, em fevereiro de 2017, Carneiro se tornou diretor-geral da Casa. Ficou poucos meses no cargo. De agosto de 2017 a abril deste ano, chefiou a Secretaria de Estado de Esportes, sobre a qual o mesmo grupo também mantém influência.
DANÇA DAS CADEIRAS
Carneiro assume agora o cargo de chefe de Comunicação Social da Presidência da Assembleia no lugar do marqueteiro Fernando Carreiro. Por sua vez, Carreiro foi deslocado para outro cargo comissionado: passa a comandar a Secretaria de Comunicação Social da Assembleia. O cargo era ocupado por outro antigo aliado de Amaro: o jornalista e marqueteiro Jeferson Gonçalves Ferreira, o Jefinho. Ele foi exonerado e, diferentemente de Carreiro, não foi acomodado em outra função.
Responsável pela campanha de Amaro a deputado estadual em 2014, Jefinho era um dos seus principais aliados, mas os dois romperam em meados de 2016.

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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