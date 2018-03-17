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Opinião da Gazeta

Ritmo de recuperação econômica deve se acelerar

Investimentos em curso dão perspectiva de crescimento do PIB estadual em 2018 maior do que o 1,7% registrado no ano passado

Publicado em 16 de Março de 2018 às 21:53

Públicado em 

16 mar 2018 às 21:53

Colunista

O Espírito Santo recuperou um antigo ritual econômico: o crescimento acima da média brasileira. Em 2017, o avanço local de 1,7% foi quase o dobro do nacional, 1% – mesmo sem estar em operação um dos mais potentes motores do dinamismo local, a Samarco.
Esse ritmo de recuperação é importante para o Estado, que amargou queda de 9,3% no seu PIB em 2016. A indústria, com alta de 1,7% na produção em 2017 (puxada por petróleo, gás e minério), a agricultura, com salto de 25% na safra de conilon, e o comércio, com expansão de 7% em 2017 no volume de vendas ampliado (que inclui veículos, peças e material de construção) formam uma nova configuração econômica capixaba.
Já o impulso de 13,2% nas vendas do setor de alimentos indica nova movimentação no consumo e traz esperanças sobre aumento de emprego, renda e arrecadação. Outra boa sinalização é a retomada de lançamentos da construção civil, de grande influência no PIB.
As perspectivas de aceleração do ritmo estadual neste ano e nos próximos têm como uma das principais referências os investimentos anunciados pelas maiores empresas – ArcelorMittal Tubarão, Vale, Fibria e Petrobras –, totalizando R$ 10,8 bilhões para incrementar processos produtivos. Sem dúvida, haverá reflexos positivos na demanda de bens e serviços a pequenas e médias empresas, exigindo delas esforço competitivo.
A sobretaxação da importação de aço pelos EUA é um fato marcante no cenário econômico. Afetará as exportações do Brasil e do Espírito Santo – que vende anualmente para aquele país 1 milhão de toneladas – e causará impacto no comércio global. No entanto, estão mantidas as estimativas de avanço em 2018 nos negócios entre países e regiões. Compete às empresas que atuam no solo capixaba buscar oportunidades.

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