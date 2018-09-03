Riquezas científicas do ES foram destruídas no Museu Nacional

Sambaquis semelhantes a estes permitiram o aprofundamento do estudo de povos primitivos que habitaram o litoral do ES. Crédito: Divulgação

Peças de valor arqueológico encontradas no Espírito Santo também foram destruídas no incêndio do Museu Nacional. Uma das mais relevantes são remanescentes humanos coletados nos sambaquis (grandes montanhas de cascas de moluscos depositadas nas margens de rios, mares e lagoas) da Baía de Vitória em meados do século XX pelo dentista Salles Cunha.

Importância científica

Os estudos sobre a morfologia dentária das populações sambaquieiras deram uma contribuição decisiva para a compreensão desses povos primitivos que habitavam o litoral do Espírito Santo.

Mais perdas

Moluscos encontrados na Fazenda Cafundó, em Cachoeiro de Itapemirim, também estavam no acervo do Museu Nacional. Foram levados para o Rio de Janeiro no ano de 2002.

Viva o teatro!

O governo do Estado vai contratar, por licitação, um projeto de restauração do Carlos Gomes. Patrimônio histórico-cultural capixaba, o teatro precisa ser tratado com mais carinho. Senão...

Restaurou, cuidou

A Catedral Metropolitana, restaurada há cerca de três anos, começa a receber, daqui a cerca de 10 dias, limpeza da pintura externa e interna e das calhas e vistoria elétrica e do sistema de ar-condicionado.

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Responsável pela restauração e manutenção da Catedral, Erika Kunkel Varejão, diretora do Instituto Modus Vivendi, alerta que não basta recuperar o patrimônio histórico. É preciso fazer a manutenção adequada e de modo regular, para que a edificação não se deteriore rapidamente.

Pelo menos um

Mesmo com número pequeno de funcionários, o Solar Monjardim, em Jucutuquara, único museu federal do Estado, está em dia com a vistoria do Iphan e dos Bombeiros.

Indiferença

O deputado federal Evair de Melo (PP) conta que acompanhou o diretor do Museu Nacional, Alexander Kellner, a duas reuniões no Iphan. Segundo o parlamentar, o diretor tentou agendar reunião com o presidente Temer e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, mas não conseguiu ser recebido.

A tragédia continua

A tragédia do Museu Nacional desencadeou uma guerra política e ideológica nas redes sociais.

Que país é este?

Horas depois do trágico incêndio que destruiu parte da história do país, a MEC divulga que nenhum (nenhum!) Estado atingiu a meta do Ideb 2017 no ensino médio.

O impossível aconteceu

Mauro Ribeiro diz que o lançamento da sua candidatura ao Senado pelo PCB, domingo, reuniu PSOL, PT, PCdoB e uma tal de Brigadas Populares. “Sou o candidato que uniu a esquerda”, brinca o comunista.

Até quando?

Tem um brilho diferente no ar. É o pó preto, que voltou com força.

Cariacica em chamas

Não convidem para a mesma mesa os vereadores César Lucas (PV) e Celso Andreon (PRTB), de Cariacica. Ambos são candidatos a deputado estadual e estão disputando o apoio de Juninho (PPS), mas o prefeito até agora não manifestou preferências.

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A coluna apurou que Andreon se sentiu traído por César Lucas, que seria candidato a federal, desistiu na última hora e resolveu disputar uma vaga na Assembleia, atrapalhando os planos do candidato do PRTB.

O golpista amigo

Fernando Haddad (PT) recebeu apoio de Renan Calheiros, aquele senador do golpista MDB, segundo definição dos próprios petistas.

Convite à violência

No convite para a agenda de visita de Eduardo Bolsonaro no Estado, realizada ontem, o filho do presidenciável e o candidato a governador Manato estão fazendo o gesto tradicional de quem está apontando armas.

Poeme-se

Hoje, às 19h, na Biblioteca Pública Estadual, será lançado “Manual Prático do Mistério” (Editora Patuá), livro de poemas de Fernando Achiamé.

Conversa Musical

E amanhã, às 17h, no Instituto Histórico e Geográfico do ES, José Roberto Santos Neves e Rogério Coimbra vão participar de uma conversa sobre a MPB. Mediação de Osvaldo Oleari.





E a Cultura?

Tem dinheiro pra mordomias, auxílio-moradia, Copa, Olimpíada...

Alô, Brasil!