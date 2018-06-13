'Você tem medo de quê?' confira o texto de Manoel Rocha

"Você tem medo de quê?" Crédito: unsplash

Tem pessoas que têm medo de tudo. Outras dizem que não têm medo de nada.

Sentimos medo por quê? O que é o medo?

O medo é uma condição provocada pela consciência do perigo. É um temor, uma ansiedade, irracional ou fundamentada, quando nos sentimos ameaçados, funcionando como um mecanismo de defesa, um sinal de alerta, que pode preservar a nossa integridade em resposta perante uma situação de perigo.

A resposta do organismo que antecede ao medo é a ansiedade. Na ansiedade, o indivíduo teme antecipadamente o encontro com a situação ou objeto que possa lhe causar algum mal. Sendo assim, é possível se traçar uma escala de graus de medo, no qual, o máximo seria o pavor e, o mínimo, uma leve ansiedade.

Nos seres humanos, o medo também pode ser provocado por razões sem fundamento ou lógica racional, como quando está baseado em crenças populares ou lendas. O medo de fantasmas é um exemplo.

Existem inúmeros tipos de medo, geralmente relacionados com o desconhecido, o imprevisível. É medo de amar, de perder, de errar, de arriscar, medo das mudanças, medo de sombras, medo de um simples barulho ou do silêncio intenso, medo de altura, medo de morrer, do desemprego, das crises, de abusos, da violência, do futuro, de ficar doente, de ficar sozinho, de gente, de multidão, de dirigir, de palhaços, de cachorro, do que os outros vão pensar, medos criados, medos repassados de geração em geração, medos, medos...

Ansiedade e medo são emoções normais e esperadas. São instintos primitivos, naturais, que têm uma razão de existir, já que, quando estamos com medo, ficamos mais alertas ao que acontece em nosso entorno, fazendo com que o cérebro ative, involuntariamente, uma série de substâncias químicas, como a adrenalina, que desencadeiam respostas fisiológicas preparando o corpo para enfrentar um perigo, uma ameaça, física ou psicológica, através do confronto ou fugindo.

Normalmente, para surgir o medo é necessário a presença de um estímulo que provoque ansiedade e insegurança no indivíduo. A ansiedade age como uma antecipação do estado de alerta. Porém, em determinadas situações, o medo pode se desencadear apenas a partir da ideia em relação a algo que seja desagradável.

O medo pode paralisar e impedir de continuar, ou até mesmo apavorar, levando à fuga. Um medo patológico corresponde a um alarme desmedido, tanto na sua ativação como na sua regulação. Assim, o medo pode se transformar em uma doença, a fobia, comprometendo as relações sociais e causando sofrimento psicológico.

De uma forma ou de outra, todos temos medo de alguma coisa. Muitas são as pessoas que se sentem receosas durante grande parte da sua vida.

A primeira coisa que devemos fazer para enfrentar o medo é identificar se ele é racional ou irracional. O medo racional é o que surge de um feito ou situação que realmente nos está colocando em perigo. Um exemplo seria nos depararmos com uma tempestade, quando estamos na estrada. Em contrapartida, o medo irracional é aquele que nasce de alguma situação ou objeto que, na realidade, não pode nos causar prejuízo, como é o caso do medo da escuridão de um quarto.

O medo racional pode ser combatido com algumas medidas de precaução, enquanto que o medo irracional requer uma análise ou uma introspecção profunda  já que pode tratar-se de uma fobia ou um transtorno psicológico que pode necessitar da ajuda de um especialista.

A técnica mais utilizada pelos psicólogos para tratar o medo se chama Dessensibilização Sistemática. Com ela se constrói uma escala de medo, da leve ansiedade até o pavor, e, progressivamente, o paciente vai sendo encorajado a enfrentar e vencer o medo. Ao fazer isso, o paciente passa, gradativamente, por um processo de reestruturação cognitiva em que ocorre uma reaprendizagem, ou ressignificação, da reação que anteriormente gerava a resposta de alerta no organismo para uma reação mais equilibrada.

Se o medo for irracional, como por exemplo, medo da escuridão, coloque-se à prova nesta situação. Pode iniciar com algo menor, como ficar em um quarto escuro por alguns minutos até se acostumar à situação e ir repetindo este teste até superar seu medo. Lembre-se de que é recomendável que o emprego deste tipo de técnica seja supervisionada por um profissional da saúde.