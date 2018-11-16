Você só come ovos no café da manhã? Veja como variar a refeição

Ovo é só uma das muitas opções para um café da manhã saudável e nutritivo Crédito: Divulgação

Dez entre dez receitas para um café da manhã saudável e fit têm um ingrediente de destaque: o ovo. Mexido, cozido, em forma de omelete ou panqueca, lá está ele, rei da turma adepta da malhação, tomando o lugar do clássico pão com manteiga. Praticamente todo mundo gosta. Mas será que não enjoa?

Os ovos são ricos em gorduras e proteínas, e acrescentá-los no café da manhã tem mostrado bastante eficiência em desintoxicar o organismo e também para perder peso mais rápido, além de gerar mais saciedade para a próxima refeição, observa a nutricionista Amanda Afonso.

Apesar desse currículo, o ovo não precisa reinar absoluto na primeira refeição do dia, que pode ser igualmente saborosa e saudável com outros ingredientes à mesa.

A variação, aliás, é a chave da boa alimentação, segundo nutricionistas. Uma boa dieta sempre é feita com variações! O corpo precisa de diversos tipos de vitaminas e minerais. Se ficar apenas focado em um ou dois alimentos, você não está sendo justo com o seu organismo, comenta Amanda.

Que tal uma tapioca com queijo ou panqueca de banana? Ou mesmo um iogurte com cereais?

Limitado

Embora o ovo seja saudável, ficar só nele é limitar demais a dieta. Se a questão é ter fontes de proteína, há muitas opções, como a tapioca mesmo, que pode ser recheada com queijo ou atum, por exemplo, sugere a nutricionista Laila Cavatti.

Uma dica para essa tapioca, diz Laila, é acrescentar cereais na farinha. Há cereais ricos em fibras, que ajudam a dar saciedade também. Pode ser chia, amaranto, aveia, linhaça, quinoa... Eles são proteicos e com alto valor nutricional. Com isso, a pessoa consegue equilibrar o teor de carboidrato da refeição e fazer ficar com mais fibra.

As frutas também são bem-vindas. Nesse caso, segundo Amanda, o ideal é ingerir, junto com elas, uma dessas fibras. Pode comer a fruta com linhaça, aveia... Ou até mesmo com alimentos mais proteicos ou gordurosos, como castanhas, amêndoas. Isso vai reduzir o índice glicêmico e gerar mais saciedade, cita ela.

Então, em vez de ovo todo dia, podem aparecer outros como aipim, inhame, banana da terra.

Pular o café da manhã é que não é uma boa escolha. O café da manhã é uma refeição muito importante. Ajuda a dar combustível, energia para começar o dia e até a manter o peso adequado. Pular essa refeição achando que vai emagrecer é um engano e pode ainda gerar efeito rebote e engordar, orienta Laila.

Muito além dos ovos mexidos

Por que variar?

O organismo precisa de uma alimentação variada para funcionar bem. Por isso, vale incrementar a alimentação com outras escolhas nutritivas e saborosas. Quanto mais você variar, mais saudável tende a ficar

Capriche no café da manhã

Um bom café da manhã é capaz de fornecer energia para começar o dia. Nem todo mundo sente fome cedo, mas ficar em jejum não é recomendado, a menos que seja uma estratégia feita com acompanhamento por nutricionista. Pular a refeição, em vez de ajudar a emagrecer, pode causar efeito contrário

Fome curta

Se a fome é pequena, vale um iogurte com cereais ou uma banda de mamão. O cereal pode ser aveia, quinoa, amaranto, linhaça, chia, entre outros, que vão reduzir o índice glicêmico da fruta e evitar ganho de peso, além de terem muitos nutrientes que garantem saciedade

Fome grande