Você só come ovos no café da manhã? Veja como variar a refeição

Dez entre dez receitas para um café da manhã saudável e fit têm um ingrediente de destaque: o ovo. Mexido, cozido, em forma de omelete ou panqueca, lá está ele, rei da turma adepta da malhação, tomando o lugar do clássico pão com manteiga. Praticamente todo mundo gosta. Mas será que não enjoa?
Os ovos são ricos em gorduras e proteínas, e acrescentá-los no café da manhã tem mostrado bastante eficiência em desintoxicar o organismo e também para perder peso mais rápido, além de gerar mais saciedade para a próxima refeição, observa a nutricionista Amanda Afonso.
Apesar desse currículo, o ovo não precisa reinar absoluto na primeira refeição do dia, que pode ser igualmente saborosa e saudável com outros ingredientes à mesa.
A variação, aliás, é a chave da boa alimentação, segundo nutricionistas. Uma boa dieta sempre é feita com variações! O corpo precisa de diversos tipos de vitaminas e minerais. Se ficar apenas focado em um ou dois alimentos, você não está sendo justo com o seu organismo, comenta Amanda.
Que tal uma tapioca com queijo ou panqueca de banana? Ou mesmo um iogurte com cereais?
Limitado
Embora o ovo seja saudável, ficar só nele é limitar demais a dieta. Se a questão é ter fontes de proteína, há muitas opções, como a tapioca mesmo, que pode ser recheada com queijo ou atum, por exemplo, sugere a nutricionista Laila Cavatti.
Uma dica para essa tapioca, diz Laila, é acrescentar cereais na farinha. Há cereais ricos em fibras, que ajudam a dar saciedade também. Pode ser chia, amaranto, aveia, linhaça, quinoa... Eles são proteicos e com alto valor nutricional. Com isso, a pessoa consegue equilibrar o teor de carboidrato da refeição e fazer ficar com mais fibra.
As frutas também são bem-vindas. Nesse caso, segundo Amanda, o ideal é ingerir, junto com elas, uma dessas fibras. Pode comer a fruta com linhaça, aveia... Ou até mesmo com alimentos mais proteicos ou gordurosos, como castanhas, amêndoas. Isso vai reduzir o índice glicêmico e gerar mais saciedade, cita ela.
Então, em vez de ovo todo dia, podem aparecer outros como aipim, inhame, banana da terra.
Pular o café da manhã é que não é uma boa escolha. O café da manhã é uma refeição muito importante. Ajuda a dar combustível, energia para começar o dia e até a manter o peso adequado. Pular essa refeição achando que vai emagrecer é um engano e pode ainda gerar efeito rebote e engordar, orienta Laila.
Muito além dos ovos mexidos
Por que variar?
O organismo precisa de uma alimentação variada para funcionar bem. Por isso, vale incrementar a alimentação com outras escolhas nutritivas e saborosas. Quanto mais você variar, mais saudável tende a ficar
Capriche no café da manhã
Um bom café da manhã é capaz de fornecer energia para começar o dia. Nem todo mundo sente fome cedo, mas ficar em jejum não é recomendado, a menos que seja uma estratégia feita com acompanhamento por nutricionista. Pular a refeição, em vez de ajudar a emagrecer, pode causar efeito contrário
Fome curta
Se a fome é pequena, vale um iogurte com cereais ou uma banda de mamão. O cereal pode ser aveia, quinoa, amaranto, linhaça, chia, entre outros, que vão reduzir o índice glicêmico da fruta e evitar ganho de peso, além de terem muitos nutrientes que garantem saciedade
Fome grande
Quem gosta de fatura pode optar por tapioca, pães de queijo, aipim cozido, banana da terra cozida. Use a criatividade e busque novas receitas