Veja todas as novidades em moda da feira de negócios do Minas Trend

A Revista.Ag estava presente no Minas Trend -a semana de moda mineira, que acontece em Belo Horizonte -, e listou as principais tendências que prometem bombar no verão 2020.
Confira no vídeo, as novidades diretamente da feira de negócios do evento:
Publicado em 11 de Abril de 2019 às 13:17
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