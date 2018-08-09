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Moda Masculina

Vai comprar ou alugar um terno? Confira algumas dicas

Segundo especialista, as peças devem se adequar ao corpo do homem para manter a elegância

Publicado em 09 de Agosto de 2018 às 16:46

Publicado em 

09 ago 2018 às 16:46
Algumas regras são fundamentais para escolher o terno perfeito Crédito: Pinterest
Escolher um bom terno pode ser uma tarefa complicada para alguns homens, principalmente para aqueles que não estão acostumados com o famoso traje social masculino. Por isso, algumas dúvidas costumam surgir e algumas regrinhas são indispensáveis.
“As peças devem se adequar ao corpo e estilo de quem veste, e não ao contrário. Com relação a parte prática, devemos ficar atentos a alguns itens que deixam o homem mais elegante”, afirma o consultor de moda festa e estilista Luigi Sacchettin, do tradicional Atelier Sacchettin, em São Paulo.
Segundo o consultor, as costuras do paletó devem estar alinhadas ao ombro do homem perfeitamente. “Caso a costura esteja atrás, o terno está apertado, e se a costura está para frente, está folgado”, esclarece. 
Já a lapela está relacionada ao estilo que se quer transmitir. "Quanto mais fina a aparência, mais jovem e moderna", diz Sacchettin. “Outra questão importante é referente a largura da lapela relacionada a largura da gravata, que não deve ficar desproporcional”, complementa o especialista.
Quando o assunto é o comprimento do paletó, a regra é básica: “é ideal que cubra o quadril e não chegue a atingir as coxas. Comprido demais passa a sensação de pernas mais curtas e você parece menor. Entretanto, se você for mais baixo, pode usar um pouco mais curto para criar um alongamento do seu corpo”, orienta.
Ainda, de acordo com Luigi Sacchettin, as mangas devem terminar na altura do ossinho do pulso. “No slim fit, vale a pena deixar a manga da camisa aparecer um pouquinho, mas não deve ultrapassar um dedo”, diz.
Em relação às barras, o estilista recomenda que elas não devem cobrir completamente os sapatos - que devem ficar levemente à mostra. “Se o homem for baixo, os sapatos cobertos vão deixá-lo ainda menor. Já no slim fit existe mais liberdade, as barras podem ficar mais em cima dos sapatos”, afirma.
O consultor de moda festa ainda orienta em relação aos botões e fendas: “três botões são mais tradicionais; Dois botões são clássicos e servem para alongar o tronco e disfarçar a barriga. Já o botão principal deve ficar na altura do seu umbigo. A fenda única transmite a imagem reta e fina e a dupla favorece quem usa paletós com números maiores”, finaliza o especialista.

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