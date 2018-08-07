Unhas pintadas pela metade são a tendência do momento

Unhas com um espaço entre a cutícula e o esmalte são tendência Crédito: Reprodução/Instagram @paintboxnails

É oficial: as unhas decoradas e "diferentonas" nunca estiveram tão na moda. Depois da febre de pintar uma de cada cor e as unhas de gelatina, agora os desenhos com espaço negativo estão em alta.

O nome já diz, são padronagens que deixam um espaço sem esmalte, deixando a unha à mostra. Os desenhos mais comuns são deixam um vazio em formato de meia lua próximo às cutículas, pintando do meio para o final - ou apenas as unhas.