Unhas pintadas pela metade são a tendência do momento

É oficial: as unhas decoradas e "diferentonas" nunca estiveram tão na moda. Depois da febre de pintar uma de cada cor e as unhas de gelatina, agora os desenhos com espaço negativo estão em alta.
O nome já diz, são padronagens que deixam um espaço sem esmalte, deixando a unha à mostra. Os desenhos mais comuns são deixam um vazio em formato de meia lua próximo às cutículas, pintando do meio para o final - ou apenas as unhas.
E dá para adaptar o estilo ao gosto pessoal de cada um - uma cor discreta para as mais básicas, com brilho para quem gosta de aparecer ou bem coloridas para as modernas. Para se inspirar, vale conferir a #negativespacenails no Instagram, que possui mais de 44 mil postagens.