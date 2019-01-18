Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Decoração

Tons neutros dominam as decorações dos quartos infantis

Segredo de quarto único para meninos e meninas está nos detalhes

Publicado em 18 de Janeiro de 2019 às 20:16

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

18 jan 2019 às 20:16
Um quarto de 8 metros quadrados para ser dividido entre dois filhos, sendo um menino e uma menina. Qual a solução? A criatividade.
Beliche e cores amarelo e verde dão o tom neste quarto de 8 metros quadrados Crédito: Luciane Veiga
A arquiteta Luciane Veiga soube muito bem aproveitar o espaço num apartamento de uma casal com dois filhos. “Além de um espaço pequeno, tinha um nicho. Após vários estudos, decidimos setorizar o ambiente do quarto usando um espaço para dormir, optando pela beliche, e outro para estudar com mesinhas”, conta a arquiteta.
Beliche e cores amarelo e verde dão o tom neste quarto de 8 metros quadrados Crédito: Luciane Veiga
No projeto fica claro que a mãe das crianças optou por não usar as cores rosa e azul. “Essas cores deixaria o quarto muito infantil e não poderia usar por mais tempo. Por isso optamos por uma paleta do cinza e candy colors como amarelo e verde”, conta Luciane.
A iluminação é em pontos específicos e o mobiliário foi desenhado pela arquiteta. “Fiz dois armários pequenos, um para cada um, usando cores apenas nas portas. Para ele também tem uma bancada de estudo e para ela uma penteadeira”, diz.
Espírito aventureiro
Alheios à ultrapassada discussão se azul é cor de menino ou rosa de menina - de volta à pauta após uma declaração da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves - arquitetos e decoradores mostram que quando o assunto é decoração esse assunto também é ultrapassado.
A arquiteta Janaina Faria criou um quarto para um menino de três anos e uma menina recém-nascida. “O ambiente precisava ser lúdico e a decoração deveria acolher os dois. O ambiente reflete a personalidade da família, que é muito alegre, tem espírito aventureiro e são adeptos da filosofia montessoriana na educação dos seus filhos”, diz.
Cores estimulantes, elementos da natureza e brinquedos são marcantes neste projeto Crédito: Carlos Alberto Silva
Ela não se prendeu a uma paleta de cores definidas. “Partimos de uma ideia de trazer cores vivas e estimulantes ao desenvolvimento da criança, representados nos elementos da natureza presentes no painel e nos detalhes da decoração”, conta. Os detalhes da decoração também são os brinquedos que podem ser utilizados na diversão, como almofadas e adornos.
A arquiteta não investiu em marcenaria fixa. “Preferimos móveis e peças soltas que podem facilmente serem reaproveitados ao passo que a criança vai mudando de fase. Essa opção também vai de encontro a economia e é uma excelente opção para quem mora em apartamentos alugados”.
Quarto lúdico
Já a designer de interiores Georgia Mendonça pensou em um quarto lúdico, divertido e atemporal. “Um ambiente para iniciar a vida deles e que pode mudar a cara com pequenos adornos e de acordo com a idade da criança. Quis remeter a brincadeira de criança como de índio, animal silvestre e natureza. A temática de cabaninha e índio trouxe esse lado lúdico para o quarto”, diz.
A madeira traz aconchego. E o centro do quarto tem circulação mais livre para brincadeiras dos filhos e dos amigos que podem dormir no local Crédito: Cacá Lima/Romanzza
A cor escolhida é a berinjela e a designer optou pelo uso da madeira, com objetivo de trazer aconchego. “Deixei o centro do quarto com circulação mais livre para brincadeiras, deitar no chão e chamar um amiguinho para dormir. Dei prioridade para preencher as paredes”.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

arquitetura decoracao
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Flavia Mara Araújo morreu em prova de triatlo
Triatleta brasileira morre durante etapa do Ironman no Texas, nos EUA
Imagem BBC Brasil
Não gosta de se exercitar? Talvez esteja fazendo isso no momento errado do dia
Imagem de destaque
Armas, feminicídio e saúde mental: um debate que precisa de mais seriedade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados