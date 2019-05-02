Shots saudáveis: entenda mais sobre as funcionalidades da bebida

As novidades do mundo fitness são incontáveis – principalmente na era das redes sociais e seus influencers digitais. A última delas já caiu no gosto e na rotina de blogueiras como Gabriela Pugliesi e Mariana Goldfarb, e também de celebridades como Gisele Bündchen e Bruna Marquezine. São os shots matinais, bebida feita pela combinação de vários nutrientes que auxiliam em diferentes funções do corpo (como nos aspectos digestivos e metabólicos, por exemplo), e que são tomados em uma única dose pela manhã, quase sempre em jejum.

A digital influencer capixaba Nanda Portella começou a tomar os shots por indicação nutricional, em um momento que estava com a imunidade baixa. “Antes eu não sabia o que eram os shots, mas depois que coloquei nas minhas redes sociais recebi vários depoimentos de seguidores, contando que já faziam o uso, e que realmente funcionava”, comentou ela. “Logo no terceiro dia já senti a melhora, e agora tomo todos os dias, estou adorando”, comemorou.

Nanda conta ainda que combinou os shots com a alimentação saudável, e prática de exercícios de uma maneira natural. “Considero minhas refeições saudáveis, e já faço exercícios físicos há 4 anos certinho, por isso foi bem tranquilo combinar os shots nessa minha rotina”, disse. “Indico para todo mundo, amigos, conhecidos, e inclusive meus seguidores, que logo depois que testei, postei a receita, e muitos começaram a tomar, e me deram feedbacks superpositivos”.

Apesar das receitinhas estarem famosas, algumas dúvidas ainda surgem com relação aos benefícios desses shots. Por isso, conversamos com dois nutricionistas, que desvendaram todas as curiosidades sobre o assunto. Confira:

1. Os shots matinais realmente funcionam?

“Sim, pois são receitas que utilizam compostos bioativos e por isso trazem benefícios para a saúde”, esclareceu o nutricionista Omar de Faria Neto.

2. Quais os seus principais benefícios?

“Pode-se dizer que existe um shot para cada tipo de ação: anti-inflamatória, termogênica, disposição, detoxificante, entre outros. Porém, a base da prática é focada na melhora da ação do metabolismo”, indicou Omar.

3. Eles aceleram o metabolismo?

“Algumas substâncias como a canela, gengibre, cacau, chá verde e pimenta, que são convencionais nos shots, podem, sim, aumentar o metabolismo”, disse o profissional.

4. Eles emagrecem?

“Não, os shots apenas auxiliam nesse processo. Emagrecer está ligado a diversos outros fatores, como alimentação balanceada, e a prática de atividades físicas. Então, os shots vão apenas ajudar, auxiliando na diminuição da retenção de líquidos, melhora do intestino, e desintoxicação do fígado”, respondeu a nutricionista Stela Reginato

5. Os shots com limão em sua fórmula possuem mais benefícios do que os outros?

“O limão ajuda mais nas questões estomacais, pois ele auxilia na produção de ácido clorídrico, e auxilia no processo digestivo. Porém, todos as frutas, verduras e folhas têm seus próprios benefícios”, esclareceu a nutricionista.

6. Muitos desses são tomados com água morna. Porquê?

“A água morna acelera a digestão desse shot, pois a bebida já fica na mesma temperatura do corpo, e o nosso organismo só digere algo que está em sua temperatura. Por exemplo, se tomamos um suco gelado, ele só vai ser digerido quando chegar na temperatura do nosso corpo, que é cerca de 35/36,6 graus”, explicou Stela.

7. É preciso tomar os shots todos os dias?

“É bom tomar, porém não é uma regra. Mas o ideal para fazer uma desintoxicação, ou seja, limpar o organismo, é tomar dia sim e dia não, sempre alternando os componentes do shot, para que haja uma variedade maior de vitaminas e nutrientes”, indicou a nutricionista

8. Os shots fazem o “detox” do organismo?

Dependendo do que colocamos no shot, sim! Algumas plantas como a moringa (hoje já encontramos em pó) pode ter uma ótima ação nesse contexto. Assim como o chá verde ou a clorofila”, explicou o nutricionista Omar de Faria.

9. Eles funcionam como complementos alimentares?

“Os shots oferecem vitaminas e minerais em poucas quantidades, então podem ser considerados complementos alimentares. Porém, não podemos depender dos mesmos para ajustar a ingestão diária desses nutrientes, eles apenas colaboram”, pontuou Omar.

10. Existem contraindicações para o uso dos shots?

“Sim, porém depende do que é utilizado na fórmula. Gestantes, por exemplo, devem evitar ervas que contenham cafeína e abortivos - como canela e chá verde ou estimulantes como o gengibre (este último pode ser usado em pequenas quantidades). Pessoas com hipertensão também devem tomar cuidado com canela e gengibre em excesso, além de extrato da pimenta”, afirmou o nutricionista.

11. É possível preparar os shots de acordo com o objetivo nutricional de cada pessoa?

“Sim. Para perda de gordura, podemos associar substâncias termogênicas (pimenta, canela, cacau, gengibre), também é possível modular a imunidade (própolis, glutamina e açafrão), inflamação (açafrão, amora em pó, moringa), e assim por diante”, finalizou Omar.

Confira algumas receitas indicadas pelos nutricionistas:

SHOT VERMELHO

Modo de preparo:

Bater, coar, e tomar

Shot energético, ideal para ser tomado antes da prática de atividades físicas, e também tem ação antioxidante

Ingredientes:

50 ml de suco de uva integral

1 pedaço de beterraba (mais ou menos 2 cm)

1 xícara de morangos (ou frutas vermelhas)

150 ml de água

Meia maçã

3 cubos de gelo

Gengibre (um pedaço)

SHOT DE DESINTOXICAÇÃO

Modo de preparo:

Bater, coar, e tomar

Esse shot é especial para desintoxicação hepática, limpa o organismo, principalmente um dia após a ingestão de bebidas alcoólicas.

Ingredientes:

1 limão espremido

2 rodelas de abacaxi

200 ml de água

Gengibre

6 folhas de hortelã