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Pés no chão

Sapato infantil criado por designer mineira imita o pé descalço

Testado pela UFMG, calçado foi feito para simular o solo natural para crianças de até 3 anos. É como se o bebê pisasse na areia fina da praia

Publicado em 02 de Janeiro de 2020 às 14:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2020 às 14:56
Quem tem filho pequeno, que está aprendendo a andar, sabe como é difícil encontrar um calçado que seja seguro e confortável. Afinal, é uma fase de muitos tombos. Pensando nisso e em uma forma de auxiliar no desenvolvimento da musculatura dos pés da criança que uma designer mineira criou um sapatinho que imita o pé descalço. 
Sapatinho Noeh criado por designer mineira simula pé descalço Crédito: Divulgação
Especialistas sugerem que crianças de até 3 anos de idade andem descalças e, de preferência, em solos irregulares para o correto desenvolvimento da musculatura do pé. Isso também irá ajudá-las a desenvolverem coordenação motora e equilíbrio. O Noeh, como é chamado, é o que mais se aproxima dessa experiência de pisar em solo natural. 
O calçado, desenvolvido ao longo de quatro anos de pesquisa designer Ana Paula Lage, simula o comportamento da natureza sob os pés das crianças para o correto desenvolvimento dos membros e da caminhada. Ele foi testado por fisioterapeutas da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional (EEFFTO) da UFMG, que fizeram testes de marcha e eletromiografia muscular com 21 bebês de 11 a 17 meses de idade, no início da aquisição da marcha, e verificou-se que o Noeh não altera o padrão da caminhada da criança.
Constatou-se, também, pelos fisioterapeutas da UFMG, que este calçado estimula a formação do arco plantar com uma diferença de mais de 50% em relação ao calçado comum.
A fisioterapeuta e pós doutora em Ciências da Reabilitação, Liria Okai-Nóbrega, acompanhou os testes aplicados para a certificação do calçado, e constatou os efeitos imediatos dos sapatos na forma de andar das crianças. Nesse estudo verificamos que, geralmente, o uso de calçados influencia no tamanho da pisada da criança, na largura do passo e de como a criança eleva o pé para caminhar, por exemplo. Essas características mostram que o tipo de calçado tem influência direta em como a criança anda, detalha a fisioterapeuta.

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