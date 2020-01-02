Sapato infantil criado por designer mineira imita o pé descalço

Quem tem filho pequeno, que está aprendendo a andar, sabe como é difícil encontrar um calçado que seja seguro e confortável. Afinal, é uma fase de muitos tombos. Pensando nisso e em uma forma de auxiliar no desenvolvimento da musculatura dos pés da criança que uma designer mineira criou um sapatinho que imita o pé descalço.

Sapatinho Noeh criado por designer mineira simula pé descalço Crédito: Divulgação

Especialistas sugerem que crianças de até 3 anos de idade andem descalças e, de preferência, em solos irregulares para o correto desenvolvimento da musculatura do pé. Isso também irá ajudá-las a desenvolverem coordenação motora e equilíbrio. O Noeh, como é chamado, é o que mais se aproxima dessa experiência de pisar em solo natural.

O calçado, desenvolvido ao longo de quatro anos de pesquisa designer Ana Paula Lage, simula o comportamento da natureza sob os pés das crianças para o correto desenvolvimento dos membros e da caminhada. Ele foi testado por fisioterapeutas da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional (EEFFTO) da UFMG, que fizeram testes de marcha e eletromiografia muscular com 21 bebês de 11 a 17 meses de idade, no início da aquisição da marcha, e verificou-se que o Noeh não altera o padrão da caminhada da criança.

Constatou-se, também, pelos fisioterapeutas da UFMG, que este calçado estimula a formação do arco plantar com uma diferença de mais de 50% em relação ao calçado comum.