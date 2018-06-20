Salada verde com minitomate, palmito grelhado e granola salgada

Salada verde Crédito: Vitor Jubini





INGREDIENTES (PARA A SALADA VERDE)

50g de alface americana

50g de alface roxa

50g de alface frise

50g de alface

MODO DE PREPARO

Lavar as alfaces separadamente e cortar com as mãos em pedaços médios (de aproximadamente 5 cm)

INGREDIENTES (PARA O PALMITO)

400g de palmito fresco

Sal, azeite e pimenta-do-reino

INGREDIENTES (PARA O MINI TOMATE)

24 mini tomates

MODO DE PREPARO

Cortar o palmito em cubos e grelhar em uma frigideira bem quente, ele deve ficar bem douradinho (quase queimado), reservar

Colocar uma panela de água para ferver

Cortar levemente a base dos tomates em cruz e colocar em água fervente por 10 segundos

Retire da água quente e coloque num recipiente com água e gelo, para interromper o cozimento.

Retire a pele dos tomates, corte-os em quatro.

INGREDIENTES (para a granola salgada)

100g de flocos de milho sem açúcar

60g de linhaça

60g de aveia

60g de flocos de amaranto

30g de gergelim preto tostado

30g de gergelim branco tostado

60g de uva passa

Azeite, sal e pimenta-do-reino

MODO DE PREPARO

Colocar todos os ingredientes (menos uva passa) em um tabuleiro

Temperar com azeite, sal e pimenta do reino e levar ao fogo à 160 Cº até que fique com uma coloração dourada.

OUTROS

Azeite

Vinagre de vinho tinto

Sal

Pimenta-do-reino

FINALIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO

Temperar a salada verde com sal, azeite e vinagre de vinho tinto a gosto

Temperar o mini tomate e o palmito com sal, azeite e pimenta do reino a gosto

Montar o prato com a salada verde temperada, os mini tomates e o palmito grelhado ao redor da salada

Servir com a granola a parte.