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Comer sem culpa

Salada verde com minitomate, palmito grelhado e granola salgada

Os chefs Bárbara Verzola e Pablo Pavon ensinam essa receita deliciosa e especial

Publicado em 20 de Junho de 2018 às 17:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jun 2018 às 17:30
Salada verde Crédito: Vitor Jubini
 
INGREDIENTES (PARA A SALADA VERDE)
50g de alface americana
50g de alface roxa
50g de alface frise
50g de alface 
MODO DE PREPARO
Lavar as alfaces separadamente e cortar com as mãos em pedaços médios (de aproximadamente 5 cm)
INGREDIENTES  (PARA O PALMITO)
400g de palmito fresco
Sal, azeite e pimenta-do-reino
INGREDIENTES (PARA O MINI TOMATE)
24 mini tomates 
MODO DE PREPARO
Cortar o palmito em cubos e grelhar em uma frigideira bem quente, ele deve ficar bem douradinho (quase queimado), reservar
Colocar uma panela de água para ferver
Cortar levemente a base dos tomates em cruz e colocar em água fervente por 10 segundos
Retire da água quente e coloque num recipiente com água e gelo, para interromper o cozimento.
Retire a pele dos tomates, corte-os em quatro.
INGREDIENTES (para a granola salgada)
100g de flocos de milho sem açúcar
60g de linhaça
60g de aveia
60g de flocos de amaranto
30g de gergelim preto tostado
30g de gergelim branco tostado
60g de uva passa
Azeite, sal e pimenta-do-reino
MODO DE PREPARO
Colocar todos os ingredientes (menos uva passa) em um tabuleiro
Temperar com azeite, sal e pimenta do reino e levar ao fogo à 160 Cº até que fique com uma coloração dourada.
OUTROS
Azeite
Vinagre de vinho tinto
Sal
Pimenta-do-reino
FINALIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO
Temperar a salada verde com sal, azeite e vinagre de vinho tinto a gosto
Temperar o mini tomate e o palmito com sal, azeite e pimenta do reino a gosto
Montar o prato com a salada verde temperada, os mini tomates e o palmito grelhado ao redor da salada
Servir com a granola a parte.
 

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