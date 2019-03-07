Saiba o que fazer para voltar a rotina com saúde após o carnaval

As dietas detox são as mais indicadas para recuperar as energias depois do carnaval Crédito: Pinterest

O carnaval já acabou. Agora é hora de fazer um detox, para entrar de vez e com o pé direito em 2019. O primeiro passo para retomar a rotina é voltar a dormir corretamente e apostar na hidratação. “É preciso repor o sono com noites bem dormidas, e hidratar o organismo com água e água de coco, que ajuda a eliminar toxinas pela urina”, esclarece a nutricionista Karina Gouvea. Além disso, ela também indicou o suco verde, que é uma fonte de fibras

responsável por fazer uma limpeza no intestino.

Segundo ela, outras opções também são a melancia e o gengibre “A melancia é uma fruta refrescante e com efeito diurético. O gengibre também não pode faltar quando o assunto é detox, pois tem ação desintoxicante e é um termogênico, que auxilia no emagrecimento e pode ser usado em sucos, salada e até na comida”, indicou Karina.

No quesito reposição de energias, a nutricionista disse que o principal são as fontes de proteína, preferencialmente os ovos e carnes brancas. “Os ovos são a estrela da vez para repor as energias, pois eles são ótimas fontes de aminoácidos, bons para o sistema digestivo, e possuem substâncias que aceleram a função hepática, ajudando a reverter a intoxicação do organismo - principalmente por quem bebeu muito álcool”, esclareceu.

E nesse período de desintoxicação do corpo também é importante evitar alimentos gordurosos e fast -foods. “Eles provocam sono, atrapalham a digestão, e prejudicam a mobilidade do corpo, ou seja, a disposição”, finalizou Karina.

EXERCÍCIOS

As dietas desintoxicantes e a reposição de energias também podem ser conjugadas com os exercícios físicos - tanto para quem já é adepto quanto para quem quer começar agora. E segundo o educador físico Jhonnny Costa, nesse momento pós-carnaval, os treinos devem ser de baixa intensidade.

O educador relatou que essa pausa para o carnaval afeta o corpo, de maneira que a força e a flexibilidade ficam comprometidas. “Não subestime as mudanças que essa pausa pode causar no seu organismo, as consequências podem ser lesões e reações fisiológicas que apenas vão prejudicar o retorno aos treinos. Comece devagar, com exercícios mais leves e focados em recuperar a base mencionada e, aos poucos, recupere a intensidade”, alertou Jhonnny Costa.

Segundo ele, abaixar o volume e a intensidade é fundamental para que não seja um treino exaustivo, mas sim readaptativo. "Tanto os exercícios de força quanto os aeróbios podem ser realizados com moderação, já que o corpo está mais ‘debilitado’ e desidratado pelos dias de folia”, diz.



