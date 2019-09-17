Saiba como iluminar a casa para dar destaque as plantas na primavera

A chegada da Primavera abre espaço para a exuberância de plantas e flores na decoração, revelando um mix de delicadeza e bem-estar. Devido à sensibilidade das espécies, nada como uma iluminação adequada para tornar o ambiente perfeito para abrigá-las, seja na área interna ou externa. Por isso, a Yamamura, empresa do ramo de iluminação, traz recomendações importantes. Confira:

Da esq. para a dir. Para receber a nova estação, ambientes decorados por Karina Vargas e Carina Korman com pendentes Yamamura Crédito: Emerson Rodrigues

Área Interna

Para ter plantas em casa, o primeiro cuidado é procurar mantê-las em locais próximos às janelas ou áreas mais abertas, como varandas, para que recebam a luminosidade natural e conquistem vitalidade. Fique atento às particularidades da espécie escolhida a fim de saber se ela irá precisar de muita ou pouca luz.

E nesse caso, para a iluminação artificial a sugestão é apostar na tecnologia do led, pois além de ser mais econômico e ambientalmente menos prejudicial, essa opção não emite calor, o que impede que as folhas e pétalas queimem em contato com os fachos de luz. Outra dica: o uso de peças com Índice de Reprodução de Cor (IRC) acima de 90% é o ideal para que as cores fiquem mais vivas.

Quanto aos produtos indicados, o uso de spots de sobrepor ou de trilhos vale muito a pena, pois eles dão um ar cenográfico ao espaço e permitem destacar o local através de focos de luz direta. Pequenos plafons de mini dicroicas, dicroicas ou R-70 também reforçam esse contraste, porém de forma mais clean. Para sair do óbvio, aposte na iluminação indireta com vários tipos de plafons ou efeitos de luz em sancas de gesso, pois iluminam o espaço de maneira mais uniforme, com uma atmosfera suave.

Da esq. para a dir. Projeto de Carmem Avila tem balizador com led integrado no jardim; Trio de balizadores no quintal do projeto de Pietro Terlizzi Crédito: Emerson Rodrigues

Área Externa

Como se tratam de áreas mais vulneráveis a ação da natureza, a dica é investir em peças com Índice de Proteção superior a IP65, garantindo maior resistência à chuva, ao sol e outros fenômenos.

Projetores, espetos, embutidos de solo, balizadores e postes com led são alternativas ideais para jardins. Para a iluminação de quintais pequenos, os espetos e embutidos de solo são bem-vindos. No caso de espaços maiores, como gramados, os balizadores e postes são excelentes. Já para áreas amplas, como campos com árvores, principalmente aquelas de grande porte, são recomendados os projetores com maior intensidade de luz.

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