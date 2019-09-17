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Por especialista

Saiba como iluminar a casa para dar destaque as plantas na primavera

Devido à sensibilidade das espécies, nada como uma iluminação adequada para tornar o ambiente perfeito para abrigá-las

Publicado em 

17 set 2019 às 08:57

Publicado em 17 de Setembro de 2019 às 08:57

A chegada da Primavera abre espaço para a exuberância de plantas e flores na decoração, revelando um mix de delicadeza e bem-estar. Devido à sensibilidade das espécies, nada como uma iluminação adequada para tornar o ambiente perfeito para abrigá-las, seja na área interna ou externa. Por isso, a Yamamura, empresa do ramo de iluminação, traz recomendações importantes. Confira: 
Da esq. para a dir. Para receber a nova estação, ambientes decorados por Karina Vargas e Carina Korman com pendentes Yamamura Crédito: Emerson Rodrigues
Área Interna
Para ter plantas em casa, o primeiro cuidado é procurar mantê-las em locais próximos às janelas ou áreas mais abertas, como varandas, para que recebam a luminosidade natural e conquistem vitalidade. Fique atento às particularidades da espécie escolhida a fim de saber se ela irá precisar de muita ou pouca luz.
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E nesse caso, para a iluminação artificial a sugestão é apostar na tecnologia do led, pois além de ser mais econômico e ambientalmente menos prejudicial, essa opção não emite calor, o que impede que as folhas e pétalas queimem em contato com os fachos de luz. Outra dica: o uso de peças com Índice de Reprodução de Cor (IRC) acima de 90% é o ideal para que as cores fiquem mais vivas.
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Quanto aos produtos indicados, o uso de spots de sobrepor ou de trilhos vale muito a pena, pois eles dão um ar cenográfico ao espaço e permitem destacar o local através de focos de luz direta. Pequenos plafons de mini dicroicas, dicroicas ou R-70 também reforçam esse contraste, porém de forma mais clean. Para sair do óbvio, aposte na iluminação indireta com vários tipos de plafons ou efeitos de luz em sancas de gesso, pois iluminam o espaço de maneira mais uniforme, com uma atmosfera suave.
Da esq. para a dir. Projeto de Carmem Avila tem balizador com led integrado no jardim; Trio de balizadores no quintal do projeto de Pietro Terlizzi Crédito: Emerson Rodrigues
Área Externa
Como se tratam de áreas mais vulneráveis a ação da natureza, a dica é investir em peças com Índice de Proteção superior a IP65, garantindo maior resistência à chuva, ao sol e outros fenômenos.
Projetores, espetos, embutidos de solo, balizadores e postes com led são alternativas ideais para jardins. Para a iluminação de quintais pequenos, os espetos e embutidos de solo são bem-vindos. No caso de espaços maiores, como gramados, os balizadores e postes são excelentes. Já para áreas amplas, como campos com árvores, principalmente aquelas de grande porte, são recomendados os projetores com maior intensidade de luz.
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FIQUE ATENTO
Tanto em áreas externas como internas, a temperatura de cor indicada para utilizar perto de plantas é o branco quente (2400K a 3000K), responsável por um tom mais amarelado, além do branco neutro (até 4000K), pois garantem que o espaço detenha um ar mais aconchegante e bem próximo à iluminação natural. Outra sugestão é manter uma distância razoável entre os elementos, sempre considerando a área de vegetação a ser iluminada, o foco e o efeito de luz desejados, além da quantidade de lumens de cada produto.

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