Ronco persistente pode esconder problemas graves no coração

O importante é que há vários tratamentos para o ronco, e até cirurgia, que podem melhorar a qualidade de vida - e o sono - de quem sofre com esse problema Crédito: Freepik

O ronco é um sinal de que algo não vai bem. Ele geralmente sinaliza disfunções relacionadas à obesidade, hipertensão e problemas cardiovasculares. E, se não tratadas, essas doenças podem até mesmo provocar a morte prematura de uma pessoa.

Uma pesquisa feita pela universidade norte-americana John Hopkins, durante oito anos, identificou que as pessoas que roncam em um volume muito alto podem ter uma expectativa de vida menor e apresentar problemas cardiovasculares graves e em maior quantidade.

De acordo com a cardiologista Kátia Vasconcellos, da Cardioservice, alguns fatores contribuem para o aparecimento do ronco. Com a chegada da idade, ocorre a flacidez de músculos, órgãos e tecidos. E quando essa flacidez atinge a faringe, é possível o surgimento do ronco. Porém, quando está associado à apneia do sono, aumenta a incidência de risco de doenças cardiovasculares como a hipertensão, infarto e arritmias cardíacas.

A médica explica que tanto no ronco quanto na apneia ocorre o estreitamento das vias aéreas durante o sono, aumentando as chances dos problemas cardiovasculares, porque a concentração de oxigênio é reduzida, causando aumento da pressão arterial e, com ela, os riscos de infarto e de Acidente Vascular Cerebral (AVC). "O importante é que o ronco pode, e deve, ser tratado", ressalta.

O cardiologista Márcio Leite, do São Bernardo Apart Hospital, diz que o ronco normalmente é sinal de uma doença chamada síndrome de apneia ou hipopneia do Sono. "Ela está relacionada a uma maior incidência de hipertensão, de infarto e de morte súbita".

Ele diz que a recomendação para todas as pessoas que roncam, ou que tenham um ronco que chegue ao ponto de incomodar, é procurar atendimento médico para poder receber o diagnóstico. Saber a causa do problema é fundamental, e isso pode ser feito por meio de uma polissonografia, que verifica se realmente há a síndrome de apneia ou hipopneia do sono. "A síndrome de apneia do sono também está relacionada à obesidade. Neste caso, se pessoa consegue perder peso, isso melhora o seu quadro de saúde. É importante também tratar hipertensão", diz o cardiologista.

TRATAMENTOS

De acordo com o otorrinolaringologista Márcio Cesar da Silva, da clínica Prime Med, pacientes que roncam podem apresentar algum tipo de obstrução na via aérea superior, como desvio do septo nasal, aumento das amígdalas e alterações no palato mole. Nesses casos pode ser indicado um tratamento cirúrgico para desobstruir a via aérea.

"As cirurgias para o tratamento do ronco e da apneia são procedimentos seguros e quando bem indicados trazem um grande ganho na qualidade de vida do paciente" Márcio Cesar da Silva, - otorrinolaringologista