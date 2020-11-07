Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sono em dia

Ronco persistente pode esconder problemas graves no coração

Quando o sono está associado à apneia do sono, aumenta a incidência de risco de doenças cardiovasculares como a hipertensão, infarto e arritmias cardíacas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2020 às 06:01

Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 06:01

Homem dormindo
O importante é que há vários tratamentos para  o ronco, e até cirurgia, que podem melhorar a qualidade de vida - e o sono - de quem sofre com esse problema Crédito: Freepik
O ronco é um sinal de que algo não vai bem. Ele geralmente sinaliza disfunções relacionadas à obesidade, hipertensão e problemas cardiovasculares. E, se não tratadas, essas doenças podem até mesmo provocar a morte prematura de uma pessoa.
Uma pesquisa feita pela universidade norte-americana John Hopkins, durante oito anos, identificou que as pessoas que roncam em um volume muito alto podem ter uma expectativa de vida menor e apresentar problemas cardiovasculares graves e em maior quantidade.
De acordo com a cardiologista Kátia Vasconcellos, da Cardioservice, alguns fatores contribuem para o aparecimento do ronco. Com a chegada da idade, ocorre a flacidez de músculos, órgãos e tecidos. E quando essa flacidez atinge a faringe, é possível o surgimento do ronco. Porém, quando está associado à apneia do sono, aumenta a incidência de risco de doenças cardiovasculares como a hipertensão, infarto e arritmias cardíacas. 
A médica explica que tanto no ronco quanto na apneia ocorre o estreitamento das vias aéreas durante o sono, aumentando as chances dos problemas cardiovasculares, porque a concentração de oxigênio é reduzida, causando aumento da pressão arterial e, com ela, os riscos de infarto e de Acidente Vascular Cerebral (AVC). "O importante é que o ronco pode, e deve, ser tratado", ressalta. 
O cardiologista Márcio Leite, do São Bernardo Apart Hospital, diz que o ronco normalmente é sinal de uma doença chamada síndrome de apneia ou hipopneia do Sono. "Ela está relacionada a uma maior incidência de hipertensão, de infarto e de morte súbita".  

Veja Também

Dificuldades para dormir? Psicóloga orienta como melhorar o sono

Ele diz que a recomendação para todas as pessoas que roncam, ou que tenham um ronco que chegue ao ponto de incomodar, é procurar atendimento médico para poder receber o diagnóstico. Saber a causa do problema é fundamental, e isso pode ser feito por meio de uma polissonografia, que verifica se realmente há a síndrome de apneia ou hipopneia do sono. "A síndrome de apneia do sono também está relacionada à obesidade. Neste caso, se pessoa consegue perder peso, isso melhora o seu quadro de saúde. É importante também tratar hipertensão", diz o cardiologista.

TRATAMENTOS

De acordo com o otorrinolaringologista Márcio Cesar da Silva, da clínica Prime Med, pacientes que roncam podem apresentar algum tipo de obstrução na via aérea superior, como desvio do septo nasal, aumento das amígdalas e alterações no palato mole. Nesses casos pode ser indicado um tratamento cirúrgico para desobstruir a via aérea.
"As cirurgias para o tratamento do ronco e da apneia são procedimentos seguros e quando bem indicados trazem um grande ganho na qualidade de vida do paciente"
Márcio Cesar da Silva, - otorrinolaringologista
Os tratamentos para a apneia do sono envolvem desde dieta para emagrecimento, no casos de pacientes obesos, que são maioria com esse tipo de comorbidade, até o uso de aparelhos que são utilizados na hora de dormir, além das cirurgias que também são necessárias em alguns casos.

Veja Também

Estresse e ansiedade afetam o sono durante a quarentena

Doenças do sono: descubra os sintomas e como tratar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a socialização com outras pessoas pode fazer você se sentir melhor
Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados