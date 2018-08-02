Risoto de açafrão com ragu de ossobuco, cogumelos e gremolada

Ingredientes (ragu de ossobuco e cogumelos):
2 ossobucos de vitela ou de
boi médio
1/2 cenoura picada
1 cebola picada
1 talo de aipo picado
2 tomates sem pele e sem sementes picados
1 colher de sopa de salsa picada
2 colheres de sopa de óleo de milho
1/2 xícara de vinho branco seco
Bouquet Garni com tomilho, alecrim e sálvia
1 litro de caldo de carne
100g de cogumelos (shiitake e Paris laminados e salteados em azeite)
Sal, alho e pimenta-do-reino a gosto
Modo de preparo:
Tempere o ossobuco com sal e pimenta. Em uma panela com óleo, doure o ossobuco. Refogue a cenoura, a cebola, o alho e o aipo e retorne o ossobuco para a panela. Junte o vinho branco e deixe evaporar. Junte os tomates, o Bouquet Garni e o caldo de carne. Cozinhe com a panela semitampada até amaciar
Reserve o ossobuco, desosse-o e corte-o em pedaços médios. Peneire o molho. Junte o ossobuco ao molho peneirado e adicione os cogumelos laminados. Acerte o tempero e a textura.
Ingredientes (risoto de açafrão):
320g de arroz arbóreo
4 colheres de sopa de manteiga
4 colheres de sopa de grana padano
2 colheres de sopa de cebola picada
1/2 xícara de vinho branco seco
1,5 litro de caldo de carne ou frango
2 colheres de sopa de azeite
2 envelopes de açafrão italiano ou espanhol em pó
1 colher de chá de açafrão
Modo de preparo:
Refogue a cebola na metade da manteiga e azeite. Acrescente o arroz e refogue por um minuto.
Junte o vinho branco e deixe evaporar. Acrescente aos poucos o caldo quente (onde foi dissolvido o açafrão) ao arroz, mexendo regularmente. Após 15 minutos, prove o arroz e, se estiver al dente, desligue o fogo e acrescente a manteiga gelada e o grana padano.
Ingredientes (gremolada):
1 colher de sopa de salsa picada
1 colher de sopa de zest de limão
Rendimento:
02 porções
Complexidade:
Fácil
Custo:
R$ 15,50 por porção