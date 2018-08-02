Risoto de açafrão com ragu de ossobuco, cogumelos e gremolada

O chef Juarez Campos te ensina essa receita super saborosa Crédito: Bernardo Coutinho





Ingredientes (ragu de ossobuco e cogumelos):

2 ossobucos de vitela ou de

boi médio

1/2 cenoura picada

1 cebola picada

1 talo de aipo picado

2 tomates sem pele e sem sementes picados

1 colher de sopa de salsa picada

2 colheres de sopa de óleo de milho

1/2 xícara de vinho branco seco

Bouquet Garni com tomilho, alecrim e sálvia

1 litro de caldo de carne

100g de cogumelos (shiitake e Paris laminados e salteados em azeite)

Sal, alho e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo:

Tempere o ossobuco com sal e pimenta. Em uma panela com óleo, doure o ossobuco. Refogue a cenoura, a cebola, o alho e o aipo e retorne o ossobuco para a panela. Junte o vinho branco e deixe evaporar. Junte os tomates, o Bouquet Garni e o caldo de carne. Cozinhe com a panela semitampada até amaciar

Reserve o ossobuco, desosse-o e corte-o em pedaços médios. Peneire o molho. Junte o ossobuco ao molho peneirado e adicione os cogumelos laminados. Acerte o tempero e a textura.

Ingredientes (risoto de açafrão):

320g de arroz arbóreo

4 colheres de sopa de manteiga

4 colheres de sopa de grana padano

2 colheres de sopa de cebola picada

1/2 xícara de vinho branco seco

1,5 litro de caldo de carne ou frango

2 colheres de sopa de azeite

2 envelopes de açafrão italiano ou espanhol em pó

1 colher de chá de açafrão

Modo de preparo:

Refogue a cebola na metade da manteiga e azeite. Acrescente o arroz e refogue por um minuto.

Junte o vinho branco e deixe evaporar. Acrescente aos poucos o caldo quente (onde foi dissolvido o açafrão) ao arroz, mexendo regularmente. Após 15 minutos, prove o arroz e, se estiver al dente, desligue o fogo e acrescente a manteiga gelada e o grana padano.

Ingredientes (gremolada):

1 colher de sopa de salsa picada

1 colher de sopa de zest de limão





Rendimento:

02 porções

Complexidade:

Fácil

Custo: