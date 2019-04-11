Quer montar uma mesa linda para a páscoa? veja dicas de 4 designers

Os coelhos e muitos chocolates prometem tomar conta da decoração de sua casa, especialmente para o almoço de Páscoa, que costuma reunir a família em volta de uma mesa cheia de delícias.

Decorada com tudo o que a ocasião pede, a dica é apostar nos elementos naturais. “Use o próprio acervo de louças e objetos da casa, além de flores da estação”, sugere o designer floral Marcelo Ceciliano.

Para te ajudar na missão de decorar sua casa, convidamos quatro experts no assunto. Basta seguir as dicas e caprichar na sua mesa.

Jardim dos coelhos

O designer floral Marcelo Ceciliano optou por criar um mesa de montagem simples, mais natural e delicada, e de fácil execução. “A ideia era que a ornamentação casasse bem com a decoração já existente na casa”, conta. Para isso, ele escolheu usar peças dos donos do imóvel, reforçando a identidade e valorizando a história de vida da família. Também optou por plantas em vasos, como o mini coqueiro e o asplênio, planta que lembra muito a samambaia, além dos musgos utilizados para o acabamento nos arranjos. “O tom predominante foi lilás e, para isso, usei cáspia, superdelicada e leve, e agapanthos, além de hortênsias verdes e cachos de palmeiras, que dão um efeito visual muito interessante e reforçam o conceito mais natural. Para a estrutura dos arranjos, usei troncos que foram adaptados em tamanhos menores. O acabamento deles ficou por conta dos mini abacaxis, uma das minhas marcas registradas”, explica.

A parte lúdica da decoração ficou por conta dos coelhos e passarinhos, feitos em pelúcias, porcelana e fibras naturais, além dos ovos de chocolate embalados em papéis coloridos, que podem também ser substituídos por ovos de galinha pintados à mão, uma atividade bacana para fazer em família e estimular a criatividade das crianças.

Páscoa em família

Tendo o verde como cor predominante, a designer floral Bruna Medeiros criou uma mesa com o tema “Páscoa em família”. “A ideia foi resgatar o real sentido da data, que são união, família e a confraternização em torno da mesa”, conta. Apaixonada por arte, ela resolveu apostar na obra “Santa Ceia”, feita pela artista Vivian Chiabay, para ser uma das atrações de sua decoração. Folhagens, dando um ar bem brasileiro, uma toalha estilizada com ovos de páscoa feita por Thais Amar, e louças verdes também compuseram a decoração. “Também escolhi diversos ovos de chocolates, feitos por Edna Jabour, um diferente do outro, para que os convidados possam experimentar diversos sabores. A minha dica é colocá-los em bowls, dando um charme a mais a essas gostosuras.”

Páscoa sofisticada

A decoradora Erika Carneiro também sugere que o morador utilize objetos que tenha na própria casa, com muita criatividade. “Basta investir em qualquer tipo de jogo de mesa, como toalha ou sousplat, flores do jardim ou da feira, ovos comuns e todos os chocolates que serão oferecidos para família.” A mesa, decorada num restaurante de Vitória, tem um estilo sofisticado. Objetos de cerâmica artesanal, taças de cristal e guardanapos de linho fazem parte da decoração. “Para compor a ideia de Páscoa, utilizamos alguns coelhos de chocolates e bombons de forma decorativa”, explica Erika, que também optou por fazer um caminho de orquídeas sobre a mesa no tom berinjela. “Ela dá uma sensação de cor quente, gerando um momento acolhedor e tranquilo, como requer o tema.”

Páscoa romântica