Além de desconfortável, a dor de dente causa uma série de transtornos no dia a dia Crédito: Divulgação

Além de desconfortável, a dor de dente causa uma série de transtornos no dia a dia. O problema é tão comum entre os brasileiros que estima-se que quase 25% da população sofra com o incômodo, segundo o último levantamento divulgado pelo Ministério da Saúde.

Especialista em radiologia odontológica e mestre em saúde pública, a doutora Márcia Gabriella Barros explica um pouco sobre as causas do problema e adianta: falta de higiene é principal causa de dor de dente.

Qual é a principal causa da dor de dente?

Existem duas causas principais - a cárie e as doenças periodontais.

Esses problemas surgem principalmente por conta da má higiene bucal?

Infelizmente sim. Apesar de esse ser um assunto muito divulgado, a maior parte da população ainda erra nos cuidados básicos. Muitas pessoas ignoram os sinais, principalmente se eles aparecem em situações pontuais, quando há o consumo de alimentos ou bebidas quentes ou frios, por exemplo.

Isso significa que o problema pode ser resolvido se for tratado no início?

Se as pessoas mantiverem a higiene bucal adequada e as visitas regulares ao dentista, o problema dificilmente surgirá. Porém, se mesmo assim surgir, o profissional consegue resolver no início, o que reduz muito o risco de complicações. Eu diria que mais de 90% dos casos de dor de dente poderiam ter sido evitados pelo próprio paciente.

Existem outros motivos para a dor de dente?

Sim. Algumas pessoas têm muita sensibilidade, sofrem com sinusite ou com má oclusão dentária. Nesses casos também é fundamental buscar ajuda profissional porque essa dor pode ser diminuída ou até eliminada.

Como funciona o tratamento para quem já sofre com a dor de dente?

Tudo vai depender da causa. Se for uma cárie, o dentista deve optar por uma restauração do dente. Se o caso for mais grave, com comprometimento da polpa do dente, a alternativa pode ser o conhecido tratamento de canal. Alguns analgésicos e anti-inflamatórios podem ser indicados para aliviar a dor até que o tratamento seja concluído.

O que pode ser feito quando a dor é forte e não é possível se consultar com um dentista imediatamente?