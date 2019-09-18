Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Menos dores na coluna

Personal das famosas entrega segredo de corpo sarado com saúde

Rodrigo Sangion diz o que você deve fazer para cuidar da coluna, evitando dores no local, à medida que exercita os músculos
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

18 set 2019 às 13:29

Publicado em 18 de Setembro de 2019 às 13:29

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), aproximadamente 80% da população brasileira sente dores nas costas. Porém, não se trata do envelhecimento, mas sim a má postura e poucos cuidados com a coluna, principalmente durante a prática de exercícios físicos. Rodrigo Sangion, personal trainer e proprietário da academia Les Cinq Gym, em publicação ao site da Quem, diz o que você deve fazer para cuidar da coluna, evitando dores no local, à medida que exercita os músculos: 
O personal Rodrigo Sangion Crédito: Reprodução Instagram @rodrigosangion
ALINHAMENTO DO CORPO
"Todo o alinhamento do corpo tem na coluna a sua estrutura base. É por isso que, quando ela não se posiciona corretamente ou ficamos sempre na mesma posição por muito tempo, principalmente sentado, há um desarranjo que envolve, ainda, a musculatura que dá sustentação a ela. O resultado, você sabe: dor! Se esses músculos estiverem forte e flexíveis, na medida certa, eles ajudam a manter a coluna no lugar ou amenizam os efeitos do mau posicionamento da mesma". 
ALONGAMENTO 
"Esqueça aquela história de que basta dar uma esticadinha aqui e ali, antes de enfrentar os aparelhos da academia ou começar a correr. Alongamento eficiente mesmo, que ajuda a deixar mais flexíveis os músculos, que dão sustentação à coluna, deve durar, no mínimo, 20 minutos". 
TRABALHE AS COSTAS
"Musculatura das costas bem trabalhada (ou mesmo de ombros e peitoral) reforça o apoio necessário para que a coluna não fuja do prumo. E, aqui, também tem a ver com estética, de certo modo. De que adianta você estar maravilhosamente definido, se está todo torto, com ombros caídos à frente, ou pendendo para um dos lados? ". 
ABDOMINAIS SÃO IMPORTANTES
"Você também estará fazendo bem para sua coluna, especialmente para a lombar, ao caprichar nos abdominais. Os músculos abdominais fazem parte daquela famosa região central do corpo, muito em moda ultimamente, conhecida como core. Bem estruturada, ela é fundamental para estabilizar a sua lombar". 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados