Os riscos dos produtos de limpeza caseiros

O professor Thiago cita algumas combinações tóxicas Crédito: Vitor Jubini

Quem nunca apelou para alguma receitinha caseira para dar aquele capricho na limpeza de casa e, de quebra, economizar no supermercado? Os ingredientes estão em qualquer despensa: água sanitária, bicarbonato, vinagre e álcool viram alvejantes, desinfetantes, desengordurantes...

O problema é que essa tentativa de deixar o chão da casa brilhando pode resultar numa experiência perigosa. Longe de qualquer laboratório de ciência, donas de casa e diaristas se arriscam com essas combinações feitas com produtos químicos, alguns altamente inflamáveis e tóxicos.

“A questão é que algumas misturas químicas podem gerar riscos à segurança da pessoa que está manipulando os produtos”, alerta o engenheiro químico Juraci Marques da Silva.

Sempre presente em qualquer casa, a água sanitária é um dos maiores vilões, segundo especialistas. Isso por causa do hipoclorito de sódio, presente na composição dela.

“A água sanitária, sozinha, já é perigosa. O cloro não tem cor, mas tem um cheiro muito intenso, muito irritativo. Se o produto for numa concentração muito alta, pode ser prejudicial, principalmente em pessoas já alérgicas. Elas podem ter agravado um quadro de asma”, alerta o professor de Farmacologiua e Toxicologia do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), Thiago Melo Costa Pereira.

TÓXICAS

Muita gente já deve ter experimentado misturá-la com amaciante de roupas ou com detergente sem saber o perigo por trás disso. “Essa combinação causa uma reação com liberação de substâncias tóxicas para pele, olhos e vias respiratórias”, cita o professor.

Não é de hoje que o vinagre é um aliado nas tarefas domésticas. E é comum que ele faça dupla com outro ingrediente bem popular nos lares: o bicarbonato. A mistura dos dois, porém, não é muito recomendada, segundo Juraci Silva.

“Os dois juntos reagem e produzem um gás carbônico, que é lançado no ar. Se isso for feito em um ambiente fechado e em grande quantidade, pode gerar uma pressão no frasco, que pode estourar até”, comenta o engenheiro.

Já o professor Thiago considera que essa mistura, de todas já testadas, é uma das menos nocivas. “Geralmente, o vinagre usado pelas donas de casa já vem mais diluído. É bom evitar os de concentração elevada, como os 100% vinagre”, explica.

Em resumo, trocar produtos das prateleiras do supermercado por aqueles feitos em casa é como apostar no barato que pode sair caro.

“Esses produtos já lançados têm toda uma tecnologia por trás que garante não só a eficiência dele, mas também a segurança para quem o utiliza. Qual o intuito de fazer essas misturas? Talvez a pessoa não esteja encontrando o produto certo no mercado. Há produtos bons para tudo, uns mais econômicos, outros mais caros, mas com certeza com mais qualidade e segurança”, defende Juraci.

COMBINAÇÕES ARRISCADAS

Maior vilã

A água sanitária, por si só, é um produto perigoso e exige cuidado na hora da manipulação. O hipoclorito de sódio, presente na composição, libera o gás cloro, que é invisível e, em altas concentrações, pode causar irritação nos olhos, nas vias respiratórias

Alvejante + amaciante ou álcool ou detergente

O alvejante ou cloro não deve ser misturado com amaciante de roupa, detergente, vinagre ou qualquer outro produto por causa da liberação de gases tóxicos facilmente inaláveis que podem causar falta de ar, ardência na garganta e no tórax

O bom e velho bicarbonato

O bicarbonato é um ingrediente muito popular entre as donas de casa. Mas cuidado: nem sempre ele pode ser combinado com outro produto. É o caso do vinagre. Os dois juntos provocam a liberação de ácido carbônico, um gás que, em recipiente fechado, pode causar acidentes, como explosões

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