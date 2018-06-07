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Para Eles

Os homens podem inovar nos looks para curtir a Copa do Mundo

Para gritar 'gol' com estilo deixe o tradicional uniforme da seleção de lado e abuse das cores do Brasil

Publicado em 07 de Junho de 2018 às 19:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jun 2018 às 19:53
. Crédito: Pinterest
Vamos falar de Copa do Mundo? Estamos em cima da hora para o maior evento esportivo do mundo, e é inevitável falarmos um pouco sobre o guarda-roupa masculino nesta época. Deixe o uniforme da seleção para os apaixonados por futebol. Você, leitor ávido da Coluna Para Eles, merece sair da curva e usar algo além, com mais informação de moda.
Afora os exageros da temporada, basta seguir as cores da nossa bandeira geométrica para ser feliz durante a torcida. Das quatro cores, verde, amarelo, azul e branco, duas são sinônimo de elegância para o homem contemporâneo. Sim, azul e verde, além de estarem muito em alta, são duas cores coringas do nosso closet, sejam usadas com uma terceira cor ou combinadas. Aí é que está o pulo do gato - combine os dois tons em peças repletas de atitude e conquiste o pódio do estilo. E não precisa investir muito, já que as peças nessas cores são altamente coordenáveis com todo o restante que repousa no seu armário.
Para assistir os jogos na beca, blazers em tom sólido são um tem-que-ter. Se azul, escolha uma calça ou bermuda verde, por que não? Agora, para aquele perfil mais despojado, despretensioso, vale carregar o amor e a fé na seleção com peças prontas desenvolvidas pelas marcas, como a t-shirt Replay para multimarcas Outlast. Que tal? Agora é apontar e chutar para o gol!

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