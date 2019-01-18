Os acessórios com búzios são a febre do verão

Quem aqui não adora um acessório feito à mão com elementos que são a cara do nosso verão? Estou falando dos búzios que não voltaram com qualquer estética: a matéria-prima é montada com peças de ouro amarelo - ou até mesmo banhadas, para deixar o look mais elegante e caminhar por mais ambientes.

Chokers de várias voltas, tornozeleiras, pulseiras e brincos... Os búzios entram em todos os tipos de acessórios. Fica cool quando você mistura com outros acessórios com o mesmo acabamento.

Está com vontade de usar todos os seus colares preferidos em um único look? Use sem medo! Ainda mais se eles tiverem comprimentos diferentes - amo essa composição!