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Dicas da Nanda

Os acessórios com búzios são a febre do verão

Chokers de várias voltas, tornozeleiras, pulseiras e brincos... Os búzios entram em todos os modelos

Publicado em 18 de Janeiro de 2019 às 20:13

Publicado em 

18 jan 2019 às 20:13
Quem aqui não adora um acessório feito à mão com elementos que são a cara do nosso verão? Estou falando dos búzios que não voltaram com qualquer estética: a matéria-prima é montada com peças de ouro amarelo - ou até mesmo banhadas, para deixar o look mais elegante e caminhar por mais ambientes.
Chokers de várias voltas, tornozeleiras, pulseiras e brincos... Os búzios entram em todos os tipos de acessórios. Fica cool quando você mistura com outros acessórios com o mesmo acabamento.
Está com vontade de usar todos os seus colares preferidos em um único look? Use sem medo! Ainda mais se eles tiverem comprimentos diferentes - amo essa composição!
Búzios nos brincos e nos colares ao mesmo tempo? Sim! Aposte em peças de roupas mais minimalistas e básicas. Quer coisa mais a cara do verão?

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