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Amor é amor

Orgulho LGBT: Marcas lançam produtos para celebrar e apoiar a causa

Peças como camisetas, tênis, moletom, lingerie e maquiagem trazem em destaque as cores do arco-íris

Publicado em 25 de Junho de 2019 às 14:22

Publicado em 

25 jun 2019 às 14:22
Para celebrar o mês do orgulho LGBT, diversas marcas de roupas estão lançando coleções limitadas. Peças como camisetas, tênis, moletom, lingerie e maquiagem trazem em destaque as cores do arco-íris. Algumas empresas estão indo além dos produtos especiais e aproveitando para contribuir para a causa.
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A Amaro vai doar 100% dos lucros da camiseta com a mensagem "Love Wins" para a Casa 1 - uma república de acolhimento, centro cultural e clínica social voltada para o público LGBTQI+. Esta instituição também recebe o lucro líquido arrecado com a venda de camisetas temáticas da Starbucks.
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Parte do lucro das vendas da coleção especial de roupa íntima da Calvin Klein foi destinada para a organização não-governamental (ONG) Parada do Orgulho LGBT de São Paulo.

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