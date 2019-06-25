Orgulho LGBT: Marcas lançam produtos para celebrar e apoiar a causa

Para celebrar o mês do orgulho LGBT, diversas marcas de roupas estão lançando coleções limitadas. Peças como camisetas, tênis, moletom, lingerie e maquiagem trazem em destaque as cores do arco-íris. Algumas empresas estão indo além dos produtos especiais e aproveitando para contribuir para a causa.

A Amaro vai doar 100% dos lucros da camiseta com a mensagem "Love Wins" para a Casa 1 - uma república de acolhimento, centro cultural e clínica social voltada para o público LGBTQI+. Esta instituição também recebe o lucro líquido arrecado com a venda de camisetas temáticas da Starbucks.

A Levi's está apoiando eventos relacionados ao público LGBTQI+ como a primeira edição do Chama Festival, da Casa Chama - uma associação cultural de cuidados LGBTQIAP+; e o TODXS Conecta, fórum que promove discussões com personalidades da comunidade.