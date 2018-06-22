O que o goleiro do Brasil tem na pele?

Goleiro titular da Seleção, Alisson Becker, 25 anos Crédito: Lucas Figueiredo | CBF

Nas entrevistas e no primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo, o rosto do goleiro titular da Seleção, Alisson Becker, 25 anos, tem chamado atenção. E não é pela sua beleza. Todos os olhos se voltaram para a vermelhidão que ele apresentava nos dois lados da face. Questionado pela imprensa sobre a situação e sem dizer do que se tratava as aparentes manchas, o atleta respondeu com bom humor. “Não me incomoda, não! Estou na puberdade. Faz parte”, brincou.

As imagens do goleiro rodaram as redes sociais e muito se cogitou sobre o que poderia ser a vermelhidão. Falou-se principalmente em acne e rosácea, uma inflamação na pele.

Em entrevista ao jornal “O Globo”, a médica Lúcia Mandel, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da Academia Americana de Dermatologia, afirmou que é possível que Alisson tenha rosácea. A doença, que também é confundida com espinhas, tem mecanismos de gatilhos variados, a maioria deles vividos pelo jogador do Brasil: estresse, exposição ao sol e ao vento, mudança de clima, e consumo de condimentos picantes.

A dermatologista Krishna Sandoval concorda que o que Alisson tem é rosácea e não acne, mas alerta que para um diagnóstico mais exato é necessário procurar um médico especialista.

Ela também explica que a rosácea é uma doença inflamatória crônica que afeta principalmente os adultos após os 30 anos de idade. A condição, contudo, também pode se manifestar em pessoas mais novas, como é o caso do goleiro que tem 25 anos.

“A gente vê o problema mais em mulheres, que apresentam a vermelhidão de forma mais leve. Quando ela se manifesta em homens é sempre de forma mais intensa, como no goleiro Alisson”, explica Krishna

TRATAMENTO

A rosácea é uma condição crônica, ou seja, pode ser tratada mas não curada. O controle das manchas vermelhas pode ser feito com substâncias para clareamento da pele e com remédios. Se o goleiro da seleção quiser se tratar durante a Copa do Mundo, a doutora Krishna diz que a torcida pode ficar aliviada pois, dificilmente, algum dos medicamentos é considerado dopping.

“É muito improvável que, se ele usar o antibiótico, seja pego no exame antidoping. Se isso acontecer, será por reação cruzada de substâncias”, explica a médica.

Mas, além das manchas vermelhas, a rosácea não costuma causar outros problemas.

“Em alguns casos pode acontecer um acometimento ocular e aí gera um desconforto”, alerta a dermatologista.

ACNE

Diferente da rosácea, a acne, segundo Krishna Sandoval, apresenta “comedões”, os famosos cravos. O que provoca o problema também é diferentes dos fatores causadores da rosácea.

“A acne é causada, entre outras coisas, por aumento na produção de sebo na pele e alterações hormonais”, pontua a médica.

O tratamento, a exemplo do que acontece com a rosácea, deve ser feito por um médico dermatologista.